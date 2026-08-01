Bajo la presidencia de Gianni Infantino, la FIFA amplió el torneo de este año de 32 a 48 equipos, y también se creó un Mundial de Clubes. Foto: difusión
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Redacción Gestión
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La FIFA desistió de su afán por comercializar la Copa del Mundo con inversores externos y anunció que el proyecto no avanzará.

A través de un post X con declaraciones atribuibles a Gianni Infantino, presidente de la FIFA,

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Según Infantino, el plan FIFA Forward Enterprise tenía la intención de proporcionar una base para fortalecer el desarrollo del balompié —se anunció que cada federación iba a recibir hasta US$ 40,000 millones—.

“Para hacer esto solo si una mayoría de las Asociaciones Miembro de la FIFA estaban a favor y siempre sujeto a un proceso de consulta con ellas, el Consejo de la FIFA, las Confederaciones y los actores más amplios“, reconoció Infantino.

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