La FIFA desistió de su afán por comercializar la Copa del Mundo con inversores externos y anunció que el proyecto no avanzará.

A través de un post X con declaraciones atribuibles a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, señalan que, tras escuchar todas las opiniones, es evidente “que ha generado divisiones de una naturaleza que, independientemente del nivel de apoyo, ya no están en el interés del objetivo establecido en primer lugar“.

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Según Infantino, el plan FIFA Forward Enterprise tenía la intención de proporcionar una base para fortalecer el desarrollo del balompié —se anunció que cada federación iba a recibir hasta US$ 40,000 millones—.

Statement attributable to the FIFA President



The FIFA Forward Enterprise project was intended to provide a basis for further strengthening our FIFA Member Associations and our sport worldwide, especially in those countries where support is most needed. And more so, as we said… — FIFA Media (@fifamedia) July 31, 2026

“Para hacer esto solo si una mayoría de las Asociaciones Miembro de la FIFA estaban a favor y siempre sujeto a un proceso de consulta con ellas, el Consejo de la FIFA, las Confederaciones y los actores más amplios“, reconoció Infantino.

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