César Quispe Alcócer
mailCésar Quispe Alcócer

El Estadio Atlanta será escenario de un vibrante partido este miércoles 15 de julio. Y es que ahí se disputará el Inglaterra - Argentina por la segunda semifinal del Mundial 2026. Si no te lo quieres perder, revisa esta nota. Aquí descubrirás a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.

El Inglaterra - Argentina por el Mundial 2026 es un partido que apunta a ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Gestión Mix)
El Inglaterra - Argentina por el Mundial 2026 es un partido que apunta a ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Gestión Mix)

¿A qué hora ver EN VIVO el Inglaterra - Argentina en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Inglaterra - Argentina por el Mundial 2026 este miércoles 15 de julio, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

  • Estados Unidos (ET): 3:00 pm         
  • Estados Unidos (CT): 2:00 pm
  • Estados Unidos (MT): 1:00 pm
  • Estados Unidos (PT): 12:00 pm
  • México (CDMX): 1:00 pm
  • España: 9:00 pm                                 
  • Puerto Rico: 3:00 pm
  • República Dominicana: 3:00 pm
  • Panamá: 2:00 pm
  • Costa Rica: 1:00 pm
  • El Salvador: 1:00 pm
  • Guatemala: 1:00 pm
  • Honduras: 1:00 pm
  • Nicaragua: 1:00 pm
  • Argentina: 4:00 pm
  • Brasil (Brasilia): 4:00 pm
  • Uruguay: 4:00 pm
  • Chile (Santiago): 3:00 pm
  • Paraguay: 4:00 pm
  • Bolivia: 3:00 pm
  • Venezuela: 3:00 pm
  • Ecuador: 2:00 pm
  • Perú: 2:00 pm
  • Colombia: 2:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el Inglaterra - Argentina?

Este miércoles 15 de julio se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO el Inglaterra - Argentina por el Mundial 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

  • Estados Unidos: FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC, Fútbol de Primera Radio
  • México: ViX Mexico, Canal 5 Televisa, TUDN, TUDN En Vivo, Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo
  • España: DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar+, TVE La 1, RTVE Play, fuboTV España, La 2 Cat
  • Alemania: Das Erste, SRF zwei, MagentaTV
  • Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO, Paramount+, Flow Sports, Televisión Pública, TyC Sports Argentina, TyC Sports Play, Telefe Argentina, Disney+ Premium Argentina
  • Brasil: Disney+ Premium Brazil, CazéTV, SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Sky+, Vivo Play
  • Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO, Radio Nacional de Colombia, Paramount+, Win Sports, Win+ Fútbol, Win Play, Caracol TV, RCN Televisión, Disney+ Premium Sur
  • Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Paramount+, AUF TV, Disney+ Premium Argentina, Antel TV, Canal 5 Uruguay
  • Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO, Paramount+, América Televisión, América TVGO, Disney+ Premium Chile, TV 360
  • Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Paramount+, Teleamazonas, Disney+ Premium Sur
  • Bolivia: Tigo Sports Bolivia, Entel TV, Red Uno, Unitel
  • Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO, Televen, Disney+ Premium Sur
  • Costa Rica: FOX+, FOX, Teletica Canal 7, Teletica En Vivo, ViX
  • El Salvador: Tigo Sports El Salvador, FOX El Salvador, Canal 4 El Salvador, TCS GO, ViX
  • Nicaragua: Tigo Sports Nicaragua, FOX Nicaragua, Canal 10 Nicaragua, ViX
TV Pública, Telefe, TyC Sports, Canal 7, ESPN y TyC Sports EN VIVO — ver partido Argentina vs. Inglaterra por TV y Online | Mundial 2026 | Fútbol Libre | VIDEO
Argentina e Inglaterra se enfrentan este miércoles 15 de julio por la semifinal de la Copa Mundial FIFA 2026 en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, Georgia (Estados Unidos). Sigue la transmisión EN VIVO, EN DIRECTO, ONLINE y GRATIS en los canales de TV Pública (Canal 7), TyC Sports, TyC Sports Play, Flow Sports, Telecentro Play, Telefe, Mi Telefe, DAZN Mundial, ESPN, Disney Plus, GOL Caracol, Canal RCN, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Teledeporte, Telefe, Chilevisión, Televen, Paramount Plus, ViX Premium, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE SELECCIÓN ARGENTINA EN X DE @Argentina)
SOBRE EL AUTOR

Soy Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la USMP y Redactor Real Time del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Tengo casi 10 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo online, y me especializo en artículos de actualidad, deportes y espectáculos para audiencias en EE.UU., México y España.

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