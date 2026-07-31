Los propios modelos de IA ahora, autónomamente, hackean a las empresas. (Foto: Getty Images/iStockphoto)
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Guillermo Westreicher Herrera
mailGuillermo Westreicher Herrera

El sector tecnológico marca la pauta en el mundo de las inversiones, y no solo por el desempeño de las empresas directamente vinculadas con la inteligencia artificial, ¿qué rubros vinculados resaltan?

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