Según el ranking de instrumentos de inversión de MC&F e IFEL, el producto que más rindió durante el primer semestre, fuera del Índice Selectivo de la Bolsa de Valores de Lima (BVL), fue un fondo mutuo de “seguridad” que ganó 30.09%.

Al revisar los detalles del fondo, este tiene una composición de casi el 70% en ciberseguridad, pero también en seguridad “física” (21%) y servicios afines (9%).

“El día de hoy, más allá de la IA, existen otras áreas que, por los cambios (tecnológicos) que hemos visto en el mundo, han generado demanda y uno de ellos es la ciberseguridad”, mencionó a Gestión Jorge Espada, managing partner de Valoro Capital.

El analista refirió que se han conocido sonados casos de hackeos a las bases de datos de grandes empresas a nivel internacional y local. Ello revela una necesidad de las corporaciones de invertir más para protegerse, agregó. Los propios modelos de IA ahora, autónomamente, hackean a las empresas.

El fondo mutuo que más rindió en el primer semestre invierte en un 70% en ciberseguridad. (Foto: Getty Images/iStockphoto)

Valores

Los principales valores del referido fondo son Crowdstrike Holdings, Palo Alto Networks, Kla Corp, Broadcom y Arista Networks.

“La IA, por un lado, aumenta la productividad, pero puede generar problemas de seguridad porque la compañía está interactuando con alguien que está fuera. Por ejemplo, un empleado puede emplear una IA (externa) para investigar cómo mejorar un producto y eso implica una salida de información”, advirtió.

Por su parte, Jorge Ramos, director de mercados de capitales y relación con inversionistas de Fibra Prime, explicó que, en la medida en que bancos y otras empresas llevan toda su memoria a la nube, a sistemas digitales como Cloud, se vuelve más relevante la protección de sus sistemas.

Demanda

En el ranking, el tercer lugar lo ocupa un fondo mutuo que invierte en acciones asiáticas, por ejemplo, la conocida Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), fabricante de semiconductores para la IA.

Dicho fondo ganó 29.5%. En su composición geográfica, el 27.7% está expuesto a Corea del Sur y el 25.4% a Taiwán.

En lo que va del año, el índice Kospi de la bolsa coreana gana 30% aunque en el último mes retrocede 34%, y el Taiex de la plaza taiwanesa sube 36%.

“La alta demanda de chips para IA sigue siendo el driver principal de estas acciones (de empresas que fabrican semiconductores). Dependiendo de los resultados que reporten estas compañías en sus estados financieros del segundo trimestre, y los guidance (perspectivas) que den para los siguientes trimestres, el segundo semestre podría seguir siendo positivo”, sostuvo Marco Contreras, jefe de research de Kallpa SAB.

BVL

En el cuarto lugar, figura otro índice de la bolsa limeña, el selectivo ponderado, que avanzó 29.3%.

“La bolsa peruana está relacionada también con todos los temas de IA y de los carros eléctricos porque está muy ligada al precio del cobre, que es uno de los insumos más importantes para los chips. No es casualidad que la BVL haya pasado a un nuevo nivel de retornos. Los inversionistas están viendo un potencial crecimiento que ya no es cíclico, sino estructural (en la plaza limeña)”, destacó Ramos.

Al cierre de junio, el Índice General de la plaza local acumuló un alza de 27.69%, y al 30 de julio, 29%.

De este modo, supera a la mayoría de sus pares de la región. Las bolsas de Colombia, Brasil, México y Chile ascienden, 30.7%, 19.33% y 10.31% y 0.74%, respectivamente.

Y, para completar el top, la quinta posición la alcanzó un fondo mutuo que invierte en acciones chinas (27.9%).

La BVL ha ofrecido una alta rentabilidad en la primera mitad del año. (Foto: Jorge Cerdán/GEC)

Inflación

En el estudio de MC&F e IFEL, solo el 30.1% de los instrumentos disponibles a nivel local registró rendimientos por encima de la inflación acumulada en el periodo de análisis. Es decir, el resto de opciones (el 70%) tuvo una pérdida en términos reales, señalaron los analistas consultados.

Lo anterior es llamativo si se tienen en cuenta los impactos que ya se sienten por el fenómeno de El Niño en la producción agrícola y pesquera, y la guerra en Irán, que se agravó en las últimas semanas.

El BCR reconoció en su programa monetario de julio que “existe el riesgo de que un FEN de mayor intensidad y las tensiones geopolíticas en el Medio Oriente tengan efectos más persistentes sobre la inflación”.

“Muchos inversionistas no se fijan en la inflación. Realmente no se dan cuenta de que están perdiendo poder adquisitivo”, dijo Ramos al referirse a que algunas personas colocan su dinero, por ejemplo, en una opción con retorno fijo, aunque existe el riesgo de que la tasa que pague termine siendo igual o menor a la inflación acumulada durante el periodo de inversión.

La inflación a 12 meses pasó de 3.91% en mayo a 4.01% en junio, según INEI.

Las mayores pérdidas en el primer semestre se dieron en un fondo de notas estructuradas (10.5%), en un fondo mutuo de acciones de la India (7.7%) y en otro de deuda privada global (5.2%), según MC&F e IFEL.

Fondos mutuos, con fuertes oscilaciones

En el primer semestre del año se registraron ganancias en promedio de 4.8% entre las 287 alternativas analizadas por MC&F e IFEL. De esas opciones, 14 anotaron pérdidas.

Dicho ranking también incluye a los depósitos a plazo. Entre esos instrumentos, los denominados en dólares lograron rendimientos ligeramente mejores. El retorno, en promedio, en moneda extranjera fue de 2.5%, mientras que en soles fue de 2.1%.

En tanto, los fondos mutuos registraron, como media, ganancias de 4.8% durante el periodo de análisis. Sin embargo, esa categoría muestra una dispersión considerable en sus resultados, pues estos oscilan entre -10.5% y 30.9%.

“La BVL no es representativa del PBI porque tiene un mayor peso minero. El sector más afectado por El Niño, que está en bolsa, es el bancario, por la cartera de créditos que corresponda a zonas geográficas donde exista el mayor daño. Y el otro rubro son las empresas de consumo que pueden ver cortada su cadena logística y que por ende registren menos ventas”, expuso Jorge Espada, de Valoro Capital, sobre las expectativas para la plaza limeña de cara al resto del año.

SOBRE EL AUTOR Guillermo Westreicher Herrera Economista con trayectoria en periodismo y medios digitales.