Al 02 de julio, los fondos 3 y 2 rindieron un acumulado anual de 19.24% y 12.21%, respectivamente. (Foto: Andina)
Al 02 de julio, los fondos 3 y 2 rindieron un acumulado anual de 19.24% y 12.21%, respectivamente. (Foto: Andina)
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Guillermo Westreicher Herrera
mailGuillermo Westreicher Herrera

En lo que va del 2026, los fondos de pensiones donde cotizan la mayoría de afiliados a las AFP ya superan la rentabilidad acumulada durante todo el año pasado, ¿qué tanta libertad tiene el aportante de mover sus ahorros?

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