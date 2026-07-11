Al 02 de julio, los fondos 3 y 2 rindieron un acumulado anual de 19.24% y 12.21%, respectivamente, pero en todo el 2025, la rentabilidad fue de 18% y 11.32%, en ese mismo orden, según Economática.

De acuerdo con AFP Integra, uno de los principales factores que explica dichas ganancias es la ola de inversiones en Inteligencia Artificial que ha favorecido, en particular, a las empresas asiáticas que fabrican semiconductores.

En ese contexto, cualquier afiliado activo puede ir de una AFP a otra, en busca de un mejor retorno para sus ahorros. Sin embargo, quienes ingresaron mediante licitación de afiliados pueden realizar el trámite de traslado luego de 180 días calendario de permanencia en la AFP ganadora de la licitación.

Rentabilidad de los fondos de pensiones se elevó después de marzo.

El afiliado debe tomar en cuenta la información sobre la AFP a la que desea trasladar sus ahorros, como la rentabilidad por tipo de fondo, la comisión por administración, la prima de seguros de invalidez y sobrevivencia que se ofrezca al afiliado, entre otros aspectos que el trabajador considere relevantes, advierte la SBS.

El afiliado también tiene la posibilidad de trasladarse de un tipo de fondo a otro. Para ello, se debe presentar una solicitud a la AFP donde es cliente.

Lo anterior puede suceder, por ejemplo, si la persona es joven y está dispuesta a asumir mayor volatilidad. Entonces, puede decidir ir del fondo 2 al fondo 3, siendo este último el que invierte una mayor proporción en renta variable (acciones).

Eventos como la pandemia ha impactado en el desempeño de los fondos.

Ahora, la búsqueda de mayores retornos no es afín con dos situaciones: primero, una persona que es muy adversa al riesgo, que no debería ir, principalmente, al fondo 3, pues sus resultados suelen variar más año a año en comparación con el fondo 1 y 2.

Una segunda excepcionalidad son las personas mayores de 60 años, que pasan de forma obligatoria al fondo 1, el de menor volatilidad. Ello, salvo que la persona manifieste por escrito su deseo de ir a otro fondo (con excepción del fondo 3).