Incluso los fondos en los que están la mayoría de afiliados superan la rentabilidad que acumularon en el 2025 (el tipo 2 rindió 10.9%, y el 3, 18.2%).

En ese contexto, Jean Pierre Fournier, vicepresidente de inversiones de AFP Integra, conversó en exclusiva con Gestión sobre los determinantes globales y locales que influyen en el desempeño de los ahorros previsionales y el cambio en las perspectivas con la transición gubernamental.

Los fondos de pensiones gestionados por las AFP muestran una mejora en rentabilidad notoria en lo que va del año. ¿Qué la explica?

Hasta el momento estamos en un terreno bastante bueno. El fondo 1 está rindiendo más de 6%, el fondo 2 más de 12%, y el fondo tres más de 19%. Creo que es reflejo de la resiliencia que ha tenido la economía global en los últimos años para evitar una recesión.

A pesar de haber tenido altas tasas de interés en el periodo poscovid, un motor de crecimiento que ha sido el consumidor estadounidense evitó que se genere una recesión y llegamos a un momento donde se espera que las tasas de interés bajen un poco. De hecho, la Fed (Reserva Federal de EE.UU.) hizo algunos recortes el año pasado. Eso ayuda a que las condiciones financieras sean mejores para poder crear crecimiento.

Además, tenemos una ola adicional, en el tema de inteligencia artificial, donde se superaron las expectativas que se tenían en términos de inversión de manera bastante importante.

Hasta el momento los fondos de pensiones están en un terreno "bastante bueno", según AFP Integra.

Vientos positivos

¿Esos niveles de rentabilidad acumulados en el año podrían ser similares al final de este 2026? Además de las variables que mencionó, en el frente político local se percibe más claridad.

Hay vientos positivos de la macroeconomía global y de las condiciones financieras internacionales. Eso ha ayudado a que los últimos 18 meses sean bastante buenos en retornos. Hubo un incremento importante en los precios de los commodities y un rendimiento bastante bueno de las empresas mineras en Perú, por ejemplo. Pero también de otros sectores como el financiero.

En Perú, las empresas han sido bastante juiciosas para ser eficientes en sus actividades, en sus respectivas operaciones, porque no es que haya habido muchas oportunidades de crecimiento.

¿A qué obedeció esa cautela de las empresas en el país?

No hubo muchos proyectos grandes en los últimos años, por una inestabilidad en el frente político que evitó que se realicen muchas más inversiones de las que podrían haberse desarrollado.

Entonces, las empresas se han dedicado a optimizar las operaciones, a ser eficientes, a acumular caja, y parte de esa caja incluso la han sacado de las empresas vía dividendos. Y ese dinero podría regresar al Perú o podría irse dependiendo de qué es lo que pase en los próximos años.

Ahora, en el plano local, si existe más estabilidad, puede darse una ola de inversiones en el plano de infraestructura, seguridad, educación. Van a presentarse oportunidades en esos sectores y puede generarse a partir de eso una expectativa de que las utilidades de las empresas pueden subir y (ofrecer) un rendimiento adicional.

Es verdad que las expectativas de los empresarios a nivel local van mejorando, pero para que se desarrollen los proyectos se requiere un tiempo.

Buena base

¿Qué prevé entonces para el desempeño de los fondos de los afiliados?

Creo que más bien (todo este contexto) te genera una buena base para que los próximos 24 meses tengamos buenos retornos.

De aquí a fin de año vamos a tener un buen colchón, un buen soporte, para mantener los rendimientos en niveles altos, es decir, para mantener los resultados que hemos comentado (la rentabilidad anual acumulada hasta ahora), pero también vamos a estar sujetos a lo que pase en el mundo.

(Los niveles actuales de rentabilidad de los fondos de AFP, que seguirían hasta finales de este 2026, son los más altos desde el 2019).

Tasas de interés

¿Qué espera de la política monetaria de la Fed?

En diciembre del año pasado se esperaban dos recortes de la tasa de interés de referencia este año. Hoy en día, ves previsiones de hasta tres alzas, lo que me parece un poco excesivo. Creo que va a ser algo más intermedio. No parece que hubiera necesidad de aumentar las tasas.

Normalmente, son ciclos largos de manejo de política monetaria. Entonces, creo que la Fed se va a tomar un poco de tiempo para ver más datos y poder concluir qué acción emprender, tomando en cuenta sus dos objetivos: empleo e inflación.

Ola de inversiones en inteligencia artificial

Actualmente, se vive una ola de inversiones en inteligencia artificial (IA) que ha superado las expectativas que manejaban los analistas de forma muy importante, destacó Jean Pierre Fournier, de AFP Integra.

“Este año se espera que los ‘hyperscalers’ (firmas que gestionan centros de datos a escala global como Amazon Web Services, Google Cloud y Microsoft Azure) hagan inversiones relacionadas con la IA por cerca de US$ 1.6 billones. Eso es bastante más alto al monto que se hubiese esperado (para este 2026) si uno se paraba en diciembre del 2024”, refirió.

“Vemos que este ciclo de inversiones es más alto y largo de lo que hemos presenciado en otros periodos de expansión económica”, añadió.

En ese sentido, consideró que ese boom de las inversiones en IA tendría un peso más importante que eventos que se esperan que sean de más corto plazo como la guerra de Irán.

En ese contexto, queda diferenciar qué empresa resultarán ganadoras y cuáles perdedoras, dentro de la cadena de producción de la IA. En lo que va del 2026, las compañías más beneficiadas son las que fabrican semiconductores (principalmente de Asia), afirmó el ejecutivo.

Crecimiento del fondo

Jean Pierre Fournier sostuvo que varios factores globales configuran un escenario favorable para el rendimiento de los fondos de pensiones: un crecimiento global positivo (aunque menor al del año pasado), tasas de interés estables que permiten predictibilidad a los inversionistas, empresas que están generando más utilidades porque buscan ser más eficientes en términos de costos y por la “ola de la inteligencia artificial” que también produce eficiencias y aumento en las ventas.

“La torta del monto administrado (por las AFP) puede subir de 30% a 40% en los próximos tres años y una parte importante de ese aumento va a ir a inversiones en Perú”, destacó.

Además, consideró necesario que exista más flexibilidad para la política de las inversiones de las AFP y más estabilidad en el mercado financiero local.

El 48% de las inversiones del portafolio administrado por las AFP estaba invertido en instrumentos del exterior a finales de junio, según datos de la Superintendencia de Banca y Seguros. Foto: Andina.

¿Cuánto ganan afiliados?

En los últimos cinco años, las AFP han generado casi S/ 50,000 millones para sus clientes, según AFP Integra. Eso significa que entre el 40% y 45% del monto registrado hoy las cuentas de los afiliados corresponde a la rentabilidad obtenida (y el resto proviene de los aportes), estima la compañía.

SOBRE EL AUTOR Omar Manrique Economista periodista. Estudió economía en Pontificia Universidad Católica del Perú. Editor de Finanzas por 10 años.