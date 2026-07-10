Crecimiento. Monto administrado por las AFP puede subir mucho en los próximos tres años, estima Jean Pierre Fournier. (Foto: Joel Alonzo)
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Omar Manrique
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Guillermo Westreicher Herrera
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Los fondos de pensiones logran altos rendimientos tras recuperarse del impacto sufrido en marzo, con el inicio de la guerra en Irán, ¿qué revelan las estadísticas?

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