Las partes involucradas apuntarían a ese objetivo, al evaluar, por consenso, lo perniciosos que han sido estos procesos, como el último, que dejó a ocho de cada 10 afiliados a las AFP con menos de S/ 5,500 en su fondo para la jubilación, muchos de los que no tendrán acceso a una pensión mínima.

Además de esta brecha, que es quizás la más álgida porque los retiros, a la larga, concluirán en un drama social con millones de peruanos sin ingresos en la vejez, hay otros efectos concomitantes como que el Sistema Privado de Pensiones se ha reducido y los fondos bajo administración son menores que todo lo que salió a raíz de leyes aprobadas por el Congreso, sin oposición del Ejecutivo (S/ 139,000 millones).

El último retiro dejó a ocho de cada 10 afiliados a las AFP con menos de S/ 5,500 en su fondo.

Principal reto

Con un mercado contraído, la competencia no se aviva porque el sistema requiere de reglas estables y que no haya los retiros de los fondos, manifestó el gerente general de AFP Habitat, Mariano Álvarez. “El negocio se está achicando y es imposible (para un nuevo y potencial interesado en ingresar al mercado previsional local) invertir a largo plazo”, afirmó.

“El principal reto del siguiente Gobierno debería ser cerrar de una vez para siempre la puerta a los retiros (de los fondos de pensiones). Eso le ha hecho mucho daño no solo a los afiliados, sino al resto del país”, expresó el ejecutivo en el Perú Markets&Investements Summit 2026, organizado por El Dorado Investments.

“Es uno de los principales retos: asegurar lo que tenemos y reconstruir el sistema”, dijo.

En similar dirección, el CEO de AFP Integra, Aldo Ferrini, enfatizó que no ingresan nuevos competidores al sistema previsional porque el mercado se achicó y las reglas de juego cambian frecuentemente. Como evidencia, mencionó que, como hoy la mayoría de afiliados pagan a la AFP una comisión por saldo, hay periodos en que los ingresos de las administradoras de fondos bajan a cero por dicho concepto, pues las liberaciones del ahorro previsional dejan sin recursos a las cuentas de capitalización individual –de las que cobran su tarifa las AFP–.

Ahorro futuro

Por ello, sostuvo que es muy difícil que, por ejemplo, una aseguradora o banco estén dispuestos a poner capital en la gestión de fondos de pensiones, como sí ocurre con las varias empresas que hoy solicitan ingresar el sistema financiero. “Lo primero que tenemos que hacer es poner en funcionamiento lo máximo posible de la reforma (del sistema de pensiones, aprobada en el 2024) que tenemos. Y lo otro, aprovechando un cambio de Gobierno, que entienda y valore el ahorro futuro”, añadió el ejecutivo de AFP Integra.

“Creo que todos estamos de acuerdo en que los retiros extraordinarios son un desastre para el sistema previsional. Ante cualquier crisis futura, que vamos a tener, la solución no debe ser sacrificar el futuro, sino que desde el Estado con bonos, o con otros mecanismos, pueda ayudar puntualmente a las poblaciones afectadas”, expuso Ferrini.

Panel sobre el sistema previsional en Market & Investments Summit 2026, organizado por El Dorado.

Proteger ahorro

En diálogo con Gestión, consideró que la prioridad del Estado debe ser proteger el ahorro con fin previsional, objetivo que la reforma estableció, pero que se vulneró con otra ley del mismo Congreso.

“Hay que ver de qué manera se puede preservar el objetivo de los fondos previsionales que es pagar pensiones”, agregó.

Ferrini recalcó que tal protección tiene que ser una prioridad del Estado, para el nuevo Ejecutivo y el Congreso bicameral.

Justamente, fuentes gubernamentales indicaron a este diario que los retiros de los fondos y la posibilidad de eliminarlos es una de las prioridades en las comisiones de transferencia que abordarán puntos clave con los representantes del nuevo Ejecutivo.

Fórmula

Otros funcionarios consultados indicaron que la formula a elegir debe buscar una norma más efectiva que una ley del Congreso, pues refirieron que la ley que prohibió los cuestionados retiros, fue inmediatamente anulada por otro dispositivo similar. Así, mencionaron que una regulación con rango constitucional no se descartará en adelante.

Por su lado, Noelia Bernal, profesora asociada del departamento de Economía de la UP, advirtió que la ley no establece cómo se financiará la pensión mínima introducida en el sistema de AFP.

Así, con los ocho retiros de fondos dispuestos, los afiliados se quedarán sin ahorros y el Estado, finalmente, tendrá que asumir el costo de dicha pensión.

La disposición de estos fondos de jubilación es consecuencia de la baja educación financiera de la población, señaló Oscar Orcón, director de la dirección general de mercados financieros y previsional privado del MEF.

Fuentes del mercado consideran que, si hay un momento oportuno para eliminar definitivamente los retiros extraordinarios de AFP, es precisamente ahora, con la entrada del nuevo Gobierno.

En el pasado, Fuerza Popular impulsó la ley de la reforma previsional aprobada en el 2024 que prohibía el retiro total o parcial de los fondos acumulados en las cuentas de capitalización individual.

Sin embargo, al año siguiente, este mismo Congreso derogó esa norma y así pudo realizarse el octavo retiro desde noviembre del 2025.

SOBRE EL AUTOR Omar Manrique Economista periodista. Estudió economía en Pontificia Universidad Católica del Perú. Editor de Finanzas por 10 años.