AFP consideran que la prioridad del Estado debe ser proteger el ahorro con fin previsional, objetivo que la reforma del 2024 estableció. | Composición EC: Andina
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Omar Manrique
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Guillermo Westreicher Herrera
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El fin de los retiros de los fondos de AFP, denominados extraordinarios, pero que se aprueban casi todos los años, podría llegar pronto si los participantes del sistema de pensiones, como parece probable, acercan posiciones con las nuevas autoridades para zanjar este y otros problemas acuciantes para el mercado previsional, ¿cuál es el ánimo?

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