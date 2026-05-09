Antes, es importante mencionar que el afiliado al SPP paga adicionalmente un 1.37% sobre su sueldo (considerando el tope de la remuneración máxima asegurable) para el seguro de invalidez, sobrevivencia y gastos de sepelio.

Para los afiliados a la ONP, el aporte mensual es de 13% de su remuneración.

Desde el 2020, el Legislativo ha aprobado ocho retiros extraordinarios del SPP y ya se ha propuesto uno noveno.

Cuatro AFP compiten en el mercado local. (Foto: Composición EC/Andina)

Asimismo, el año pasado el Congreso retrocedió en el intento de ampliar el aporte obligatorio para los trabajadores independientes y en la prohibición del retiro del 95.5% para los menores de 40 años.

En la misma línea de ese tipo de medidas, ahora se plantea que los aportes a la AFP y al Sistema Nacional de Pensiones (SNP) que administra la ONP sean “facultativos”, es decir, voluntarios.

El mecanismo para lograr lo anterior es modificar la ley de modernización del sistema previsional, publicada en septiembre del 2024.

De ese modo, se busca introducir un inciso donde se indica: “Los aportes al Sistema Previsional, tanto al SNP como al SPP son de carácter facultativo para todos los trabajadores”.

Además, se propone modificar otras partes de la ley para incorporar la palabra voluntario o facultativo, al momento de hacer referencia, por ejemplo, a los traslados entre AFP y ONP.

Una de las voces que con más fuerza se ha opuesto a que los aportes previsionales sean voluntarios es el presidente del BCRP, Julio Velarde.

“A nadie le gusta que sea obligatorio (el aporte previsional), pero desgraciadamente mucha gente es optimista, cree que después va a poder ahorrar”, expresó en una oportunidad Velarde.

Julio Velarde, presidente del BCRP, en desacuerdo con que los aportes previsionales sean voluntarios. | Foto: GEC

Los economistas explican que existe una llamada miopía en la previsión, es decir, cortoplacismo al tomar decisiones, de modo que se privilegia el gasto hoy en lugar del consumo futuro.

La referida nueva propuesta fue presentada por Podemos Perú, y expone argumentos como que el diseño del sistema no responde a la realidad del país, caracterizada por una alta informalidad, lo que inviabiliza la exigencia de aportes permanentes y obligatorios para millones de peruanos, según afirma el proyecto de ley.