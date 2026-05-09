El sistema previsional podría sufrir nuevo cambio. (Foto: Hugo Curotto / GEC)
El sistema previsional podría sufrir nuevo cambio. (Foto: Hugo Curotto / GEC)
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Guillermo Westreicher Herrera
mailGuillermo Westreicher Herrera

Actualmente, los trabajadores peruanos dependientes deben aportar al mes un 10% de su sueldo a su cuenta de capitalización individual en la AFP, si están afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP) ¿cuál es el detalle del cambio que se busca?

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