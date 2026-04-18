El ministerio dispuso en un reciente decreto supremo que todo peruano que cumple 18 años, o aquella persona nacional o extranjera que inicia labores bajo una relación de dependencia (extranjera), debe afiliarse al sistema.

Lo anterior se da en el marco de la ley de modernización del sistema previsional, cuyo reglamento se publicó en septiembre del 2025.

En dicho reglamento, se señala que el plazo para la elección es hasta doce meses contados a partir del 01 de junio del 2027. Así, desde junio del 2028, y en caso de no haber escogido entre el sistema público y el privado, el ciudadano queda automáticamente afiliado a este último.

“Si la persona tiene una perspectiva de que sus ingresos van a subir a lo largo de los años, lo más probable es que le convenga más un sistema como las AFP (de cuentas individuales de capitalización) porque la pensión (futura) va a ir a alienada a las rentas que va a recibir a lo largo de su vida (y a los aportes)”, sostuvo Luis Eduardo Falen, docente de la Universidad del Pacifico.

Por otro lado, si el ciudadano no espera que sus ingresos crezcan tanto, la jubilación esperada sería la mínima, por lo que no habría mucha diferencia entre AFP y ONP.

Cuatro AFP compiten en el sistema privado de pensiones. Composición EC: Andina

Producto de la última reforma, se estableció una pensión mínima en las AFP, que es semicontributiva (financiada en parte por el Estado) y bajo ciertas condiciones. Anteriormente, ese límite inferior en la jubilación solo existía en la ONP (siempre que se lleguen a los 20 años de aporte), lo que representaba una ventaja más clara para el sistema nacional frente al privado.

Quienes no alcancen 20 años de aporte a las AFP no podrán acceder a la pensión mínima (S/600), pero sí a un monto menor, desde S/ 300, si suman por lo menos 10 años de contribución.

Falen también refirió que, mientras que los usuarios podrían percibir que en el sistema privado se han venido realizando muchos cambios, por lo menos en la ONP, en general, “existen más certezas” sobre su funcionamiento.

Producto de la última reforma, se estableció una pensión mínima en las AFP. (Foto: ANDINA)

Las modificaciones al sistema de AFP no han venido solo por la introducción de una pensión mínima, sino por los sucesivos retiros que, según los analistas, han erosionado el sistema, generando un impacto negativo incluso en el mercado de capitales.

Otro punto a aclarar es que la afiliación obligatoria no implica la cotización obligatoria. A la persona solo se le exigirán aportes cuando empiece a trabajar de forma dependiente (en planilla). Para los independientes el aporte es voluntario.