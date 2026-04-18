La afiliación obligatoria no implica la cotización obligatoria | Composición EC: Freepik / Andina
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Guillermo Westreicher Herrera
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Con los últimos cambios introducidos por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se confirma que los peruanos mayores de edad deberán afiliarse al sistema previsional, eligiendo entre el privado (AFP) y el público (ONP), ¿qué elementos pesarán en esa decisión?

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