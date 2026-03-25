Los pensionistas jubilados de la ONP podrán recibir el pago de abril 2026 en las entidades bancarias. Conozca el cronograma para abril. Foto: Andina.
Los pensionistas jubilados de la ONP podrán recibir el pago de abril 2026 en las entidades bancarias. Conozca el cronograma para abril. Foto: Andina.
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Redacción Gestión
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A partir del jueves 9 de abril los jubilados del decreto Ley N° 19990 podrán retirar sus pensiones en las ventanillas del Banco de la Nación; así lo dio a conocer la .

Cronograma para el pago de ONP

Fecha de pago según primera letras de apellido paterno:

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Decreto Ley 18846 y pensiones por encargo

  • Abono en cuenta bancaria: Banco de la Nación, BBVA, Scotiabank, Interbank y Banbif.
  • Pago a domicilio Decreto Ley 18846
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Cronograma de pagos ONP | Foto: Andina
Cronograma de pagos ONP | Foto: Andina

Ley 30003 Pensiones Pesqueros

  • Tipo de pago:
  • Abono en cuenta bancaria - Banco de la Nación.
  • Pago a domicilio.

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Ley 26790 Pensionistas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo

  • Tipo de pago:
  • Abono en cuenta bancaria - Banco de la Nación.
  • Pago a domicilio.

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Si tienes alguna duda o consulta

La ONP reitera que todos los trámites son gratuitos y recuerda a sus asegurados que pueden comunicarse con la central ONP Te Escucha, llamando al (01) 634 2222, opción 1, de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:30 p. m.

Los pensionistas jubilados de la ONP podrán recibir el pago de abril 2026 en las entidades bancarias. Conozca el cronograma.| Foto: Andina
Los pensionistas jubilados de la ONP podrán recibir el pago de abril 2026 en las entidades bancarias. Conozca el cronograma.| Foto: Andina

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