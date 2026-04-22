A marzo último, la utilidad neta de las administradoras de fondos de pensiones creció 9% a S/ 131.2 millones, con lo que revirtieron el comportamiento observado en el 2025, cuando disminuyeron en 11%, según datos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Hasta el primer semestre del año pasado, los beneficios netos de las AFP se estancaron con una variación casi nula de 0.01% y empezaron a reducirse a setiembre (-4.4%), en clara evidencia de un entorno complejo para la rentabilidad de las gestoras previsionales.

Sin embargo, el 2026 se presenta más halagüeño para el negocio pensionario privado. Los ingresos por comisiones que cobran a los afiliados crecieron un 1.8% en el primer trimestre del 2026 al alcanzar S/ 308.2 millones, mientras que los derivados del encaje legal exhibieron un fuerte repunte. Ambas partidas fueron relevantes para la recuperación.

Contexto

El Sistema Privado de Pensiones inició el 2026 con una mejora en sus resultados financieros, impulsada principalmente por una menor intensidad de los retiros de fondos –que se aglutinaron principalmente hasta enero- y un contexto favorable para las inversiones en los mercados internacionales, dijo a Gestión Edmundo Lizarzaburu, docente de la Universidad Esan.

El octavo retiro de fondos de AFP comenzó en octubre del 2025, aunque el grueso de la disposición de los ahorros previsionales se dio hasta las primeras semanas del presente año. La SBS estimó una salida inicial de S/ 27,000 millones.

“Con ello, durante el primer trimestre del año ya no se registraron salidas masivas de recursos, lo que permitió estabilizar el stock administrado y recuperar parcialmente la base sobre la cual se calculan las comisiones (ingresos de las AFP)”, explicó.

En paralelo, el flujo de aportes de los afiliados comenzó a mostrar signos de revitalización ante la mejora gradual del empleo formal, agregó.

No obstante, este desempeño responde más a un proceso de normalización y a factores externos que a una recuperación estructural del negocio previsional, acotó.

Mercados

A lo anterior se sumó el buen inicio de año en los mercados financieros mundiales.

La rentabilidad positiva de los fondos en el primer trimestre, favorecida por la reducción de la tasa de la Reserva Federal de EE.UU. en el último cuatrimestre del 2025 y el alza de los precios de los metales, impulsó el valor de los portafolios administrados por las AFP, comentó Arturo García, director del Colegio de Economistas de Lima.

El encaje legal está compuesto por recursos de propiedad de la AFP que son invertidos en el mismo portafolio del fondo de pensiones de los afiliados. Por tanto, si las inversiones del fondo son rentables, lo propio sucederá con el encaje.

“(El encaje) se beneficia del contexto favorable de precios en los mercados globales”, resaltó García.

“Aunque a nivel internacional, la volatilidad generada por tensiones geopolíticas y presiones inflacionarias –sobre todo a partir de marzo- limitaron el desempeño de ciertos activos (en los que invierten las AFP)”, precisó Lizarzaburu.

Gastos

Pese a ello, el comportamiento de los mercados en el trimestre fue auspicioso e impulsó los resultados de las AFP, cuyos ingresos financieros vinculados al encaje legal aumentaron en 89%.

Empero, los especialistas coinciden en señalar que dicho avance fue atenuado parcialmente por el aumento en los gastos administrativos y de ventas, que crecieron 5.8% y 7%, respectivamente, principalmente por mayores cargas de personal.

Resultados se afectarían si se aprobara nuevo retiro

Los resultados de las AFP el resto del año dependerán en gran medida del entorno internacional y de los riesgos asociados a un eventual noveno retiro de fondos de pensiones, refirió Arturo García.

Los conflictos geopolíticos, especialmente en Medio Oriente, podrían traer presiones inflacionarias y afectar el desempeño de los mercados financieros, explicó.

Si bien se espera que los activos se sigan apreciando, difícilmente lo harán con la misma intensidad que en el primer trimestre, agregó.

A ello se suma la incertidumbre local por un posible nuevo retiro de fondos, que podría volver a reducir el volumen administrado por las AFP y, por ende, mermar los ingresos por comisiones y el rendimiento de su encaje, dijo.