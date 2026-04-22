Fondos. Afiliados retiraron con menor intensidad este año, lo que favoreció el resultado de las AFP. | Crédito: Andina
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Zulema Ramirez Huancayo
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Tras un año mercado por la contracción en sus resultados, las ganancias de las AFP muestran señales de recuperación en el inicio del 2026.

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