Las mayores rentabilidades se registraron en el fondo 3, con avances de entre 4.15% y 8.21% según cada AFP (ver cuadro). Así lo muestran datos reportados a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

El buen rendimiento de inicios de año estuvo marcado por el impulso dado tras la baja de la tasa de referencia de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos en diciembre del 2025 y por el alza del precio de los metales, destacó Jimmy Astocondor, profesor de finanzas de Pacífico Business School.

Ello impulsó tanto la renta fija como la renta variable. No obstante, el rendimiento se vio mermado desde marzo, por el inicio de la guerra entre Estado Unidos e Irán y la incertidumbre que ello genera en los mercados.

Si no hubiera ocurrido este conflicto bélico, el rendimiento de los fondos hubiera sido aún mayor, indicó por su parte Paul Rebolledo, CEO de Tandem Finance. “Los rendimientos del fondo 3 estuvieran en dos dígitos, entre 10% a 12%. Este conflicto ha hecho que retrocedan las rentabilidades del fondo 3 y del fondo 2, que también tiene parte de acciones”, apuntó.

El fondo 1, que tiene un componente más ligado a la renta fija, es más conservador y ha registrado menores rentabilidades. “La renta fija en el primer trimestre ha estado experimentando depreciaciones debido al incremento de las tasas de interés. Y ello responde a las preocupaciones sobre la inflación, causadas en parte por el conflicto del medio oriente. Eso ha hecho que las expectativas de recorte de tasa se diluyan temporalmente y eso hace que el precio de los bonos caiga”, sostuvo Rebolledo.

Previsiones sobre los fondos de pensiones en las AFP en el segundo trimestre

Los analistas estimaron que la rentabilidad de los fondos de las AFP en el segundo trimestre del año estará marcada por dos factores: la guerra en Irán y las elecciones en Perú (las entrevistas se realizaron antes de conocer los resultados oficiales de la primera vuelta presidencial).

“Si la guerra pasa a segundo plano, la Fed podría bajar su tasa en el segundo o tercer trimestre, para reactivar a la economía norteamericana, con ello la renta fija se va a apreciar. Y la renta variable va a estar en función de la volatilidad a raíz de la coyuntura electoral peruana”, refirió Jimmy Astocondor.

En ello coincidió Paul Rebolledo. “En el segundo trimestre, en la medida que las preocupaciones sobre el medio oriente se disipen, las rentabilidades deberían aumentar, tanto en renta fija como en renta variable”, remarcó.

“Un factor de riesgo son los resultados de la primera vuelta. En caso haya un candidato no amigable al mercado, podría tener un efecto en la valorización de los activos financieros locales, tanto en la bolsa como en los bonos peruanos, hasta que el candidato antisistema de señales de moderación, como se ha visto en anteriores oportunidades, en el 2011 y 2021”, apuntó Rebolledo.

En este escenario, Astocondor estimó que la caída de la bolsa sería temporal, pues el Congreso será de mayoría de derecha, lo cual limitará alguna medida radical en caso gane un presidente de izquierda.

“Eso será un freno de manos importante, pues si bien un presidente puede ser de matiz de izquierda, no le van a permitir medidas radicales. Sería un susto de corto plazo, y podría ser una oportunidad de invertir, pues los portafolios se caerían temporalmente”, anotó Astocondor.