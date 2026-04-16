Imagen referencial elaborada con IA. Fuente: ChatGPT.
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José Carlos Reyes Leyva
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Los fondos de pensiones en las AFP cerraron el primer trimestre del año en azul. Pero el rendimiento no fue uniforme, sino que se concentró en un determinado tipo de fondos, ¿cuáles?

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