Esta tendencia se evidencia en el aumento sostenido de la participación de activos en dólares dentro de los portafolios. Así, mientras que entre los años 2022 y 2023 la dolarización se situaba en niveles cercanos al 54%, actualmente asciende a 64.9%, según información del Banco Central de Reserva (BCR).

Jorge Espada, managing partner de Valoro Capital, sostuvo que el avance de algunas acciones locales denominadas en dólares ha elevado su valor y, con ello, su peso dentro de los portafolios de inversión previsional.

“Detrás de esta dinámica se encuentra el buen desempeño de títulos vinculados a empresas peruanas con cotización en dólares, como Credicorp, Compañía de Minas Buenaventura, Southern Copper Corporation e Intercorp Financial Services, que han registrado retornos superiores al 10% en lo que va del año”, detalló.

Estrategia

Para Paul Rebolledo, CEO de Tandem Finance, la creciente dolarización de los portafolios de las AFP en Perú responde, además, a una estrategia de diversificación y a la búsqueda de reducir la exposición a riesgos locales.

“En un contexto marcado por la incertidumbre política -previa a elecciones- y la volatilidad de los mercados domésticos, las administradoras han intensificado su apuesta por activos internacionales, especialmente aquellos vinculados a renta variable en Estados Unidos”, expresó.

Dicho movimiento ha coincidido con el buen desempeño de los mercados globales, mencionó. En particular, la bolsa neoyorquina registrado un rally significativo en los últimos años, que ha incentivado a las AFP a elevar su exposición a esos activos, acotó.

Flexibilización del límite operativo de inversión en el exterior de las AFP de 50% a 50.5% del portafolio, autorizado por el BCR.

Límite

Asimismo, la flexibilización del límite operativo de inversión en el exterior de las AFP -de 50% a 50.5% del portafolio, autorizado por el BCR- ha dado un mayor margen para la ponderación internacional, en un contexto en el que los mercados globales también muestran valorizaciones relevantes, comentó Espada.

El mencionado cambio se realizó en enero de este año, aunque entró en vigor en febrero, y tiene como objetivo la diversificación de las inversiones de las gestoras de fondos previsionales.

La mayor dolarización de la cartera se da pese a la evolución del tipo de cambio. Cuando la moneda extranjera se fortalece, los activos denominados en dólares adquieren más peso, incluso sin cambios en las tenencias, explicó Espada.

Liquidez

No obstante, en sol se ha fortalecido en 12 meses contados a marzo, lapso en que el tipo de cambio pasó de S/ 3.678 a S/ 3.4775.

“Si bien los retiros de fondos en años previos generaron presiones sobre la composición de los portafolios, al priorizar la liquidez en instrumentos como bonos soberanos, hoy el principal motor de la dolarización parece ser el desempeño de los activos”, manifestó el ejecutivo de Valoro Capital.

Perspectiva: Hacia adelante, la tendencia podría mantenerse, prevé Rebolledo. El ruido político y la incertidumbre económica seguirían impulsando a las AFP a fortalecer su diversificación en monedas distintas al sol, consolidando así una mayor exposición a activos globales en los próximos meses, señaló.