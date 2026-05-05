Portafolio. Porcentaje en dólares de la cartera de AFP también sube por la apreciación de acciones en esa moneda.
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Zulema Ramirez Huancayo
mailZulema Ramirez Huancayo

La dolarización de los portafolios de las AFP en Perú ha mostrado una tendencia creciente en los últimos años, tanto por cambios en el entorno financiero global como en la valorización de los activos en los que invierten.

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