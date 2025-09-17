La Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso aprobó este miércoles el dictamen que autoriza a los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP) a retirar, de manera extraordinaria y voluntaria, hasta cuatro Unidades Impositivas Tributarias (UIT) de sus cuentas individuales, lo que equivale a S/ 21,400 al valor vigente en 2025.

La medida, aprobada por mayoría en la cuarta sesión ordinaria de la comisión, contó con la participación del ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, quien expresó el respaldo del Ejecutivo.

La votación fue ampliamente mayoritaria a favor (24 votos). Solo dos congresistas se abstuvieron: Jorge Montoya y Segundo Montalvo.

El dictamen integra más de 25 proyectos de ley presentados por diversas bancadas (Podemos Perú, Perú Libre, APP, Juntos por el Perú, Bloque Magisterial, entre otros).

Mientras algunos planteaban retiros parciales (hasta 4 UIT), otros proponían autorizar retiros de hasta el 95.5% de los fondos al momento de la jubilación.

Finalmente, la comisión optó por una propuesta integral que atiende reclamos de los afiliados y responde a la coyuntura económica.

Novedades del dictamen

El documento aprobado no solo habilita el retiro extraordinario de 4 UIT, sino que incorpora tres cambios estructurales en el sistema previsional:

Pensión mínima asegurada: quienes retiren los fondos seguirán teniendo derecho a acceder a la pensión mínima en el futuro.

quienes retiren los fondos seguirán teniendo derecho a acceder a la pensión mínima en el futuro. Aportes de independientes: el dictamen establece que el aporte de los trabajadores independientes al sistema previsional será voluntario , ya no obligatorio.

el dictamen establece que el aporte de los trabajadores independientes al sistema previsional será , ya no obligatorio. Retiros al jubilarse: se restituye el derecho de todos los afiliados a retirar hasta el 95.5% de sus fondos acumulados al momento de jubilarse.

Opiniones técnicas y marco normativo

Durante el proceso se solicitaron opiniones al MEF, SBS, BCRP, PCM, AAFP y MTPE.

El dictamen se apoya en precedentes como la Ley 31478 (retiros extraordinarios en 2022) y la Ley 32002 (retiro de 4 UIT en 2023), además de la Ley de Modernización del Sistema Previsional (32123) y su reglamento aprobado mediante el D.S. 189-2025-EF.

Argumentos y contexto

Los congresistas a favor destacaron que los retiros son un derecho de los afiliados sobre su dinero y una medida de alivio económico en medio de la recesión, la inflación y el bajo crecimiento. Señalaron que los recursos podrían destinarse a cubrir deudas, afrontar gastos familiares urgentes o impulsar pequeños emprendimientos.

Por su parte, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) expuso los alcances del Reglamento de la Ley 32123, Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano. El ministro Raúl Pérez Reyes explicó que la norma busca ampliar la cobertura previsional, garantizar el acceso a una pensión mínima o proporcional con respaldo estatal, y asegurar la sostenibilidad del sistema para las futuras generaciones.

Respecto al octavo retiro aprobado en dictamen, el MEF presentó un balance de ventajas y riesgos:

Ventajas: alivio de corto plazo para las familias en consumo, salud, educación, deudas o emprendimientos; e incentivo a la demanda interna.

alivio de corto plazo para las familias en consumo, salud, educación, deudas o emprendimientos; e incentivo a la demanda interna. Desventajas: reducción de pensiones futuras, mayor carga fiscal para el Estado, efectos adversos en el mercado de capitales y caída del ahorro interno.

reducción de pensiones futuras, mayor carga fiscal para el Estado, efectos adversos en el mercado de capitales y caída del ahorro interno. Impacto estimado: hasta S/ 26,320 millones podrían retirarse, lo que representa el 22.7% de los fondos de pensiones a julio de 2025.

A diferencia de ocasiones anteriores, el Ejecutivo decidió respaldar la propuesta del Congreso, alineándola con su estrategia de recuperación y consolidación económica.

El dictamen será debatido en el Pleno del Congreso, donde se definirá si se convierte en ley. Según el presidente de la Mesa Directiva, José Jerí, sería hoy mismo por la tarde .

De aprobarse, la SBS deberá establecer el cronograma y los procedimientos para el retiro extraordinario de los fondos.