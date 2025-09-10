Los proyectos de retiro de fondos de AFP siguen en pie, pese a la publicación del reglamento de la ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano. Sin embargo, la Comisión de Economía esperará a reunirse con autoridades relacionadas al sistema para tomar una decisión.

“La presidencia de la comisión abordará con mucha responsabilidad el octavo retiro y eso significa primero escuchar al Ministerio de Economía y Finanzas en una sesión próxima sobre la reforma de pensiones”, manifestó Victor Flores, congresista que lidera la mencionada comisión.

Puntualizó que el reglamento -publicado hace unos días- no solo establece dejar sin pensión aquellos que retiran sus fondos en una octava oportunidad, como se propone en diversos proyectos de ley sino también involucra por ejemplo brindar una pensión por consumo.

“Esto debemos tenerlo en cuenta en el debate, en el análisis y en las conclusiones que hagamos”, expresó durante la sesión.