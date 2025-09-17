El presidente de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso de la República, Víctor Flores Ruiz, informó el lunes que este miércoles 17 de septiembre se pondrá en agenda el debate de los proyectos de ley que promueven el octavo retiro de los fondos de las AFP,.

Sin embargo, de acuerdo a la agenda no sólamente se debatirá sino que también se procederá a votar las iniciativas que impulsan el desembolso de los fondos.

Según lo programado en la orden del día, se tendrá la presencia del Ministro de Economía y Finanzas (MEF), Raúl Pérez Reyes, quien expondrá sobre las propuestas del octavo retiro de fondos de las AFP, así como las medidas y alcances del Reglamento de la Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano propuestos por el Gobierno, la prohibición de nuevos retiros, el límite del 95.5% para los afiliados menores de 40 años y la obligatoriedad de aporte de los trabajadores independientes.

También asistirá el superintendente de Banca, Seguros y AFP, Sergio Javier Espinosa Chiroque, quien hablará sobre el impacto del octavo retiro de fondos, así como las normas, medidas y alcances del Reglamento de la Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano.

Estos mismos temas también serán abordados por la presidenta de la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones, Ana Cecilia Jara Barboza, quien también asistirá a la comisión legislativa.

Flores Ruiz aseguró que desde la Comisión de Economía toda decisión será evaluada “con responsabilidad técnica y social”.

Dina Boluarte anunció ayer cambio radical en la postura del Gobierno. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)

El domingo la presidenta Dina Boluarte dio un giro radical en la posición del Gobierno, apoyando una eventual nueva liberación de los fondos previsionales.

Ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez-Reyes (Foto: Fabiola Granda/Bloomberg)

Solo la semana anterior, las autoridades peruanas, en su gira para inversionistas en Europa, habían expresado su rechazo a la propuesta. Incluso, el titular del MEF, Raúl Pérez-Reyes dijo que un octavo retiro “sería el peor de todos”.