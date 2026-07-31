El nuevo Gobierno va a tener que manejar muy rápidamente un muy buen esquema de comunicación, y los ministros van a tener que hacer un doble esfuerzo como voceros para poder poner un poco de orden en la relación entre la oferta de la candidata y las palabras y acciones de la nueva administración.

Se trata solo de las primeras horas del nuevo Gobierno, y es lógico que exista un proceso de acomodo y reacomodo luego de tantos años de oposición y de relacionarse con o manejar los hilos del poder desde el Congreso de la República. De igual manera, es comprensible cierta confusión cuando se pasa de una situación en la que solo se hacen preguntas o cuestionamientos a una en la que hay que ofrecer respuestas y dar explicaciones.

El discurso del 28 de Julio no ha sido suficiente y se requiere información de primera mano y explicaciones si se quiere que la población apoye ese pedido de facultades. (Fotos: Julio Reaño / @photo.gec)

Aquí aplica perfectamente aquello de que una cosa es con guitarra y otra es con cajón.

Las primeras horas del Gobierno parecen pasar muy rápido, y con la misma velocidad aparecen las distintas percepciones: unas muy positivas, otras críticas e incluso aquellas que ya denotan una rápida decepción.

Un ejemplo de esto último es que quienes aplaudían con entusiasmo y se prodigaban en halagos hacia el nuevo Gobierno, de pronto, y a escasas veinticuatro horas de su instalación, ya hablan con malestar del populismo de la nueva administración por el aumento de la Remuneración Mínima Vital o por señalar que no se eliminarán los feriados, por ahora.

Han sido tres los momentos más desafiantes que ha enfrentado este Gobierno en 48 horas. El discurso del 28 de Julio ante el Congreso, que, en líneas generales, fue bastante bueno, porque fue corto, porque tuvo un buen diagnóstico (aunque fue leído como si el fujimorismo no hubiera sido parte de este y no hubiera tenido ninguna responsabilidad en el desastre), porque estuvo lleno de objetivos con los que nadie podía estar en desacuerdo y porque no entró en los detalles, quedándose solo en las líneas generales. Tuvo varios vacíos (salud, acciones mirando hacia el sur, cómo se plantea la reconciliación, qué se va a hacer con las economías ilegales y la reforma del Estado), es verdad, pero salió con nota aprobatoria.

El segundo fue el del Gabinete, un momento que sí ha generado muchas posiciones encontradas. Es verdad que, comparado con los gabinetes que hemos tenido en los últimos tres años, este puede considerarse experimentado y políticamente mejor, pero también es verdad que se está corriendo varios riesgos al designar a gente que no tiene ninguna experiencia o que genera muchas dudas en algunos sectores clave (RR.EE., Defensa, Salud, Justicia, Cultura, Interior, Vivienda y algún otro). No sabemos por qué ni qué criterios se han utilizado para armar el Gabinete, pero la apuesta es arriesgada y dependerá de los mismos ministros demostrar que la confianza depositada sí tenía fundamento.

Además, fue la misma Keiko Fujimori quien elevó las expectativas, porque dijo que iba a poner a los mejores y que sería un Gabinete plural. Y, valgan verdades, en varios casos no parecen ser los mejores para cada sector, y se trata de un Gabinete de derecha, con muy poca participación femenina, que, sin hablar de gabinetes paritarios o de cuotas de género, pudo haber tenido a alguna que otra mujer capaz y muy buena profesional, que las hay.

Parece que o no se estuvo muy bien preparado para el reto de conformar un Gabinete acorde con las expectativas, o no hubo mayor aceptación de quienes habrían sido consultados o consultadas.

Y el tercer momento es el del trabajo ya en la cancha, aunque se trate de apenas las primeras horas. Y esto tiene que ver con las primeras acciones que este Gobierno está dando, tanto en las manifestaciones de los ministros, algunas de las cuales parecen no encajar con las ofertas electorales, como en temas relacionados con el pedido de delegación de facultades, que abarcan varias áreas, algunas de las cuales empiezan a generar comentarios y rumores de toda clase.

No sabemos si lo que están señalando algunos ministros en estos instantes es fruto de acuerdos del Gobierno y el Gabinete, o si se trata de cosecha propia o improvisación.

Y de esto se trata en este momento: de poner orden y de salir a señalar si el ministro de Economía está completamente de acuerdo con los aumentos (RMV y Pensión 65); si no se van a eliminar los feriados; si se está buscando flexibilidad laboral; si se busca eliminar los topes a los intereses bancarios; si se le va a dar el salvoconducto a Betssy Chávez; o si se está planteando una reforma tributaria, etc.

El discurso del 28 de Julio no ha sido suficiente y se requiere información de primera mano y explicaciones si se quiere que la población apoye ese pedido de facultades. Es mejor que los ciudadanos tengan esas explicaciones antes que los diputados, para buscar el apoyo de quienes son los directos beneficiarios de esas medidas y para evitar rumores y “narrativas” equivocadas o sesgadas.

Hay que hacer que el orden empiece en casa.

Enrique Castillo es periodista.