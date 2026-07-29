Entre estos acuerdos, que conectan al Perú con 59 economías, el más reciente se concretó el pasado 1 de julio con la entrada en vigor del TLC con Guatemala. Esto según estimaciones oficiales, permitiría abrir un mercado potencial de US$ 104 millones para las exportaciones peruanas.

Con estos avances, Perú se ubica actualmente entre los países con mayor cantidad de acuerdos comerciales negociados a nivel mundial, destacó Gabriel Arrieta, jefe de Estudios Económicos e Inteligencia Comercial de la Asociación de Exportadores (ADEX).

“Más del 90% de las exportaciones peruanas están cubiertas actualmente por acuerdos comerciales. Eso nos permite seguir identificando oportunidades en esos mercados e incrementar los flujos comerciales con economías donde ya contamos con un acceso preferencial”, comentó a Gestión.

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TLC pendientes para el gobierno de Keiko Fujimori

Según información oficial del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), entre los pendientes de entrar en vigencia están el TLC con Brasil, el TLC con Tailandia. el Acuerdo de Libre Comercio (ALC) con Hong Kong y el Acuerdo Integral de Asociación Económica con Indonesia.

Aunque también figura el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) como “pendiente”, cabe recordar que este quedó trunco tras la salida de Estados Unidos y, más bien, evolucionó al CPTPP.

Uno de los acuerdos más próximos a concretarse sería el de Hong Kong, firmado en noviembre del 2024 y ratificado en julio de este año, pero aún sin fecha para entrar en vigencia.

“Con este sumaríamos 25 acuerdos comerciales. En tanto, también estamos atentos a la optimización del TLC entre Perú y China, que permitirá discutir temas de nueva generación necesarios para el comercio internacional. Otro clave es el TLC Perú-Indonesia. Este acuerdo ya está completamente cerrado, solo falta el paso final para su entrada en vigencia”, señaló Arrieta.

De acuerdo con ComexPerú, tanto el acuerdo con Hong Kong como el de Indonesia podrían generar oportunidades para exportaciones de la pesca no tradicional, entre ellos los productos pesqueros congelados. Mientras que la optimización con China permitiría mejorar aspectos en materia aduanera, intercambio y cooperación.

Fuera de estos acuerdos que están cerca de anunciarse, el representante de ADEX consideró que el principal reto comercial que heredará el Gobierno de Fuerza Popular será culminar la negociación del TLC con la India.

Las conversaciones comenzaron en el 2017 y, tras varias pausas, fueron reactivadas. Durante este año, ambos países han resaltado su intención de concluir las negociaciones, pero hasta el cierre de esta nota aún no se ha anunciado el cierre definitivo del acuerdo.

“Las negociaciones suelen ser complejas por sectores sensibles en ambos países, lo que requiere un trabajo exhaustivo del equipo técnico del Mincetur para destrabar ‘nudos’. Ha habido disposición política. Si esta se mantiene, tranquilamente puede salir en el próximo quinquenio. Esto es vital porque Chile ya tiene un acuerdo con la India desde hace años; necesitamos esa herramienta para competir en igualdad de condiciones en ese mercado”, precisó.

Los datos del Mincetur indican que las exportaciones a la India sumaron US$ 6,528 millones durante el 2025, creciendo 37.7% por una mayor demanda de minerales como oro, cobre, estaño, y barras de plata.

India representa uno de los mercados con mayor interés para el Perú debido a su tamaño y dinamismo económico. (Imagen: Fotocomposición realizada con Gemini)

Rafael Zacnich, gerente de Estudios Económicos de ComexPerú, coincidió en que India representa uno de los mercados con mayor interés para el Perú pues el eventual TLC permitiría impulsar productos de la agroexportación.

“La India tiene un potencial bastante importante, sobre todo para el sector agroindustrial (particularmente para granos andinos), y también está todo el intercambio tecnológico [que puede traer este TLC]. Se dice que los negociadores en la India son un poco complicados, pero con voluntad política y con tecnicismo se puede llegar a buen puerto”, señaló.

Otro acuerdo importante que aún se mantiene en etapa de negociación es el de Emiratos Árabes Unidos. Zacnich indicó que ya se han desarrollado tres rondas y que el proceso no presenta una complejidad significativa, por lo que podría acelerarse durante el nuevo Gobierno.

“Es uno de los países con mayor PBI per cápita, mayor capacidad adquisitiva. Sería relevante poder acceder a ese mercado con menos aranceles o con tasa cero con foco en nuestros productos relacionados con el agro y pesqueros. Los productos no tradicionales, de mayor valor agregado, le sacarían mayor beneficio a un acuerdo como este”, agregó.

A estas se suman otras negociaciones que continúan avanzando en distintas etapas, como la ampliación del Acuerdo de Complementación Económica con Uruguay, y las conversaciones pendientes con Marruecos, con el que recientemente se inició un estudio de factibilidad.

En tanto, la data del Mincetur indica que también han quedado en etapa de negociación los que se estuvieron desarrollando con Turquía, El Salvador, Nicaragua, así como el Acuerdo de Comercio de Servicios (TISA) en el que participan 23 Miembros de la Organización Mundial de Comercio (OMC) .

Respecto a Turquía, Zacnich recordó que las negociaciones quedaron suspendidas hace algunos años, aunque consideró que podrían retomarse en el futuro si existe interés político por ambas partes.

Más del 90% de las exportaciones peruanas están cubiertas actualmente por acuerdos comerciales. (Imagen: Andina)

Potencial en otros mercados

Más allá de los procesos actualmente abiertos, ambos especialistas consideran que todavía existen mercados con un alto potencial para las exportaciones peruanas.

Para ADEX, otros mercados que podrían incorporarse a la agenda del próximo Gobierno son los países del Golfo Pérsico.

“ Hay gran interés en explorar países del Golfo Pérsico como Kuwait y Qatar, cuyos consumidores tienen muy alto poder adquisitivo y pagan por productos de calidad y lujo. También con economías en desarrollo como Egipto ”, refirió.

Estos destinos, indicó, podrían generar mayores oportunidades para la industria de medicamentos veterinarios, cuya demanda viene aumentando en esos países, así como para diversos productos agroexportadores. Entre estos, consideró que alimentos como arándanos, camu camu y otros superfoods podrían encontrar una mayor demanda debido a las tendencias internacionales de consumo saludable y sostenible.

Zacnich coincidió en que la profundización de las relaciones comerciales con esta zona debería convertirse en una prioridad para los próximos años.

“Estos nuevos mercados podrían resultar gatilladores para inversiones futuras. Mientras tengas ese acercamiento con otros mercados de destino, las inversiones van a llegar y se va a poder explotar algunos otros productos […] Definitivamente permitirían tener mayor mercado para nuestra agroindustria ”, sostuvo.

Sin embargo, Arrieta advirtió que ampliar la red de acuerdos no será suficiente si las empresas no aprovechan totalmente las herramientas ya disponibles.

Según explicó, pese a los avances, uno de los principales desafíos sigue siendo la falta de conocimiento de las empresas para acceder a las preferencias arancelarias o interpretar correctamente las reglas de origen y otros beneficios contemplados en los acuerdos.