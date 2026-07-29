El Mincetur del nuevo Gobierno deberá concretar la entrada en vigencia de TLC ya acordados y culminar las negociaciones aún abiertas. (Imagen: Andina)
El Mincetur del nuevo Gobierno deberá concretar la entrada en vigencia de TLC ya acordados y culminar las negociaciones aún abiertas. (Imagen: Andina)
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Guadalupe Gamboa
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El Gobierno de Keiko Fujimori recibirá un Perú con una red de 24 tratados de libre comercio (TLC) y más de una decena de acuerdos en proceso de negociación, implementación y acercamientos comerciales que podrían ampliar el acceso a nuevos mercados en los próximos años.

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