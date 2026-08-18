El martes 18 de agosto, el dólar en Perú comenzó el día con un descenso, con la atención de los inversionistas está puesta en la evolución internacional del dólar y en las expectativas sobre las próximas decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos.

El tipo de cambio empezó el día en S/ 3.356. Cabe mencionar que el lunes cerró la jornada S/ 3.359 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante el año en curso, el dólar ha registrado un descenso acumulado del 0.15% en comparación con su última cotización de 2025, que fue de S/ 3.364.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.302 y se vende a S/ 3.382, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.340 a la compra y S/ 3.370 a la venta.

Tipo de cambio. (Foto: GEC)

¿Cómo está el dólar a nivel global?

En el mercado cambiario peruano, la atención de los inversionistas está puesta en la evolución internacional del dólar y en las expectativas sobre las próximas decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos.

El comportamiento de la moneda estadounidense también puede repercutir en los mercados emergentes y, particularmente, en países como Perú, donde los movimientos del tipo de cambio tienen incidencia sobre importaciones, precios y empresas con obligaciones o ingresos denominados en dólares.