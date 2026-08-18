Dólar. (Foto: Leandro Britto / GEC)
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Redacción Gestión
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El martes 18 de agosto, el dólar en Perú comenzó el día con un descenso, con la atención de los inversionistas está puesta en la evolución internacional del dólar y en las expectativas sobre las próximas decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos.

Durante el año en curso, el dólar ha registrado un descenso acumulado del 0.15% en comparación con su última cotización de 2025, que fue de S/ 3.364.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.302 y se vende a S/ 3.382, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.340 a la compra y S/ 3.370 a la venta.

Tipo de cambio. (Foto: GEC)
Tipo de cambio. (Foto: GEC)

¿Cómo está el dólar a nivel global?

En el mercado cambiario peruano, la atención de los inversionistas está puesta en la evolución internacional del dólar y en las expectativas sobre las próximas decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos.

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