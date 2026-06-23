A partir del 1 de julio del 2026 entra en vigencia el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Perú y Guatemala, consolidando un marco que permitirá fortalecer el intercambio comercial abriendo oportunidades de exportación para empresas peruanas por un valor potencial de US$ 104 millones.
La entrada en vigor del acuerdo fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 007-2026-MINCETUR, publicado en el diario oficial El Peruano. Con ello, ambos países culminan un proceso iniciado en 2011 y reactivado en 2024 para actualizar y poner en vigencia el tratado.
El acuerdo permitirá que una amplia gama de productos peruanos acceda al mercado guatemalteco con eliminación o reducción de aranceles, mejorando las condiciones de competitividad para los exportadores nacionales.
LEA TAMBIÉN: ¿Contratos temporales para exportaciones en riesgo? Corte Suprema reafirma requisito clave
De acuerdo con estimaciones oficiales, los sectores con mayor potencial de crecimiento son frutas, con oportunidades por US$ 16 millones; alimentos procesados, por US$ 12 millones; productos químicos, por US$ 9.4 millones; algodón, por US$ 8.8 millones; y residuos vegetales y alimentos para animales, por US$ 8 millones.
La entrada en vigor de este TLC contribuirá a impulsar las exportaciones peruanas hacia Guatemala, mercado al que se enviaron productos por USD 33 millones entre enero y abril de 2026. Entre los principales productos enviados destacan uvas frescas, mandarinas, aceite de palma, colorantes naturales y galletas.