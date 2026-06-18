La agroexportadora arequipeña Fundo América apunta a acelerar el crecimiento de sus despachos de uva en los próximos años. La compañía estima duplicar sus exportaciones a 25 contenedores en la temporada de 2027, frente a los entre 10 y 12 contenedores proyectados para la actual campaña de uvas Red Globe de invierno, apoyada en la ampliación de su superficie cultivada y en la incorporación de nuevas variedades.

Actualmente, la empresa se encuentra a mitad de su temporada de uva Red Globe de invierno. La cosecha culminaría en julio, mientras que los envíos se extenderán hasta agosto o septiembre.

Adrián Lozada Acosta, coordinador de operaciones comerciales de Fundo América, explicó que Colombia concentra hoy la mayor parte de sus exportaciones. “Queremos consolidar nuestra presencia allí primero”, señaló.

La compañía prevé seguir ampliando su escala de producción. Su meta es alcanzar los 25 contenedores en la temporada de 2027 y proyecta exportar entre 35 y 40 contenedores en la campaña posterior. Este crecimiento estará respaldado por la expansión de su área cultivada, que actualmente alcanza las 20 hectáreas, reportó el portal FreshPlaza.

Asimismo, Fundo América incorporará una nueva variedad a su portafolio de uvas. A partir de julio iniciará la plantación de Sweet Globe, luego de obtener la licencia correspondiente para su producción, en línea con su estrategia de crecimiento para las próximas temporadas.

MERCADOR REGIONALES Y RETOS OPERATIVOS

Fundo América ha optado por enfocarse en la producción de uvas durante el invierno austral -que este año será inusualmente cálido, según Senamhi-, una ventana comercial en la que busca diferenciarse de competidores del hemisferio norte como México, Estados Unidos y países de Europa, que se encuentran en plena temporada de cosecha.

Además, el esquema productivo le permite alternar el cultivo de uva en invierno con granadas en verano, optimizando el uso del agua y reduciendo la dependencia de pozos propios para el riego.

Esta estrategia, según la compañía, le permite centrarse sus envíos a Colombia. Además, las uvas producidas en Arequipa también se destinan a países de Centroamérica como Honduras, El Salvador y República Dominicana, así como a Venezuela.

Fundo América cuenta actualmente con 20 hectáreas de cultivo y proyecta exportar entre 35 y 40 contenedores de uva en los próximos años. (Foto: difusión).

Sin embargo, la operación enfrenta desafíos logísticos y productivos. Lozada indicó que la distancia hacia el puerto del Callao expone a los exportadores a eventuales interrupciones por bloqueos de carreteras o fenómenos climáticos. Como alternativa, mencionó el uso del puerto de Matarani en Arequipa para el traslado de contenedores refrigerados.

En el frente agrícola, advirtió que las horas de frío registradas este año han sido aproximadamente la mitad de las observadas en 2025, situación que obliga a extremar cuidados durante etapas críticas del cultivo. “Debemos ser muy cuidadosos durante la floración para asegurar que la fruta cumpla con los estándares de calidad”, sostuvo.

En paralelo, Fundo América reportó una campaña favorable para la granada durante la temporada 2025-2026. Los envíos crecieron de 55 a 65 contenedores y los rendimientos alcanzaron hasta 40 toneladas por hectárea, frente a las 28 toneladas registradas en la campaña previa. Además, la empresa amplió sus ventas hacia mercados como Rusia y Colombia mediante contratos de precio fijo.