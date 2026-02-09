Tisur tiene la concesión del puerto de Matarani hasta el 2059. (Foto: gob.pe).
Al cierre del 2025, , logró un desempeño operativo positivo, al movilizar más de 8.3 millones de toneladas métricas de carga, lo que representa un crecimiento de 1.8% respecto a 2024 (8,217,932 toneladas).

Solo en contenedores, el muelle movilizó 8,392 TEUs, registrando un incremento del 73.9% en comparación con el año anterior (4,826 TEUs).

Dentro de los principales tipos de carga movilizados durante el año en dicho terminal, destacaron granel sólido en minerales (5,726,787 toneladas), granel sólido (1,423,535 toneladas), carga líquida (826,934 toneladas), carga rodante (294,278 toneladas), carga fraccionada (262,674 toneladas) y mercancía general contenedorizada (98,354 toneladas).

El avance en los volúmenes del muelle de Matarani respondería a la diversificación de las operaciones portuarias, a consecuencia de una mejora en infraestructura y gestión operativa.

Nuevas inversiones

Tras firmarse en noviembre último la adenda N°5, que extiende la concesión del Puerto de Matarani por 30 años (hasta el 2059), Tisur proyecta invertir US$700 millones en la modernización y expansión del terminal.

El desembolso se destinará a diferentes objetivos, entre ellos, la construcción de un nuevo muelle, que incrementará en 25% la capacidad del puerto. Asimismo, se levantará un rompeolas, un nuevo almacén, un patio de contenedores y se modernizará el muelle ABC. Además, se incorporará equipamiento y se adquirirán nuevas grúas.

“Tenemos dos o tres contratos listos para firmar sobre ingenierías de detalle y permisos medioambientales”, señaló Mauricio Núñez del Prado, gerente general de Tisur.

