Las exportaciones peruanas a la Unión Europea (UE) alcanzaron un crecimiento de 24% tras sumar US$ 2,089 millones entre enero y marzo, informó la Asociación de Exportadores (ADEX).

Estos envíos, que se logran por el del acuerdo comercial vigente desde el 2013, se impulsaron principalmente por el sector tradicional, que concentró el 53.7% del total exportado.

Solo los despachos tradicionales tuvieron una fuerte presencia de minerales, especialmente de cobre y concentrados (US$ 481 millones), cátodos de cobre (US$ 192 millones) y minerales de zinc (US$ 101 millones).

En tanto, las exportaciones del sector no tradicional sumaron US$ 968 millones, es decir, el 46.3% del total. En este rubro destacaron productos del agro como la palta, uvas, mangos, cacao en grano y pota congelada.

LEA TAMBIÉN: Altos precios de metales y mayor volumen de exportaciones elevan superávit comercial

Del total de envíos agrícolas orgánicos al mundo (US$ 249.7 millones), el 37.4% (US$ 93 millones) tuvo como destino la Unión Europea, indicó Gabriel Arrieta Padilla, jefe de Estudios Económicos e Inteligencia Comercial de CIEN-ADEX.

El cacao fue el principal producto, con exportaciones por US$ 39.5 millones, registrando un impresionante crecimiento de 507.3% respecto al primer trimestre del 2024, impulsado por el alza en los precios internacionales.

También se exportaron plátano (-13.3%), café (-16.1%), mango (157%), jengibre (-21%), palta (8.4%) y quinua (54.3%), entre otros.

Comercio bilateral con balanza a favor del Perú

Según cifras del sistema ADEX Data Trade, la balanza comercial con la UE fue superavitaria para Perú en US$ 936 millones en el primer trimestre del año.

Mientras las exportaciones totalizaron US$ 2,089 millones, las importaciones desde la UE se ubicaron en US$ 1,153 millones.

Entre los productos importados sobresalieron medicamentos, partes de turbinas a gas, productos de belleza, vehículos de transporte de mercancía y productos inmunológicos.

Cabe indicar que, con el fin de impulsar estas exportaciones, ADEX informó que vienen reuniéndose con representantes de la UE para coordinar temas clave como el desarrollo sostenible, el nuevo reglamento europeo sobre productos libres de deforestación, los novel foods, la producción orgánica, el pasaporte digital de productos, y desafíos sanitarios y fitosanitarios.