Altos precios de metales y mayor volumen de exportaciones elevan superávit comercial

La balanza comercial -relación entre las exportaciones e importaciones- alcanzó un superávit de US$ 26,209 millones en los últimos doce meses hasta marzo, informó el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante estos meses, las ventas al exterior superaron las compras ante un aumento de las altas cotizaciones internacionales de los metales, y el incremento de los volúmenes exportados de productos no tradicionales y de oro, gas natural y harina de pescado.

Solo al primer trimestre, las exportaciones sumaron US$ 20,787 millones, mientras que las importaciones llegaron a los US$ 13,901 millones. En promedio, la balanza comercial de esos tres meses fue de US$ 6,886 millones.

En tanto, durante marzo, el superávit comercial fue de US$ 2,504 millones, cifra que supera en US$ 911 millones al resultado del mismo mes del año anterior por el crecimiento de las exportaciones en 26.5%.

Las exportaciones tradicionales sumaron US$ 5,580 millones en marzo (27.9%) ante mayores precios del café, el gas natural y los commodities mineros.

En tanto, los envíos no tradicionales ascendieron a US$ 1 625 millones (22.3%) por mayores volúmenes enviados al exterior, especialmente en los sectores agropecuario, pesquero y textil.

Por su lado, las importaciones se incrementaron en 14.6% a USD 4 715 millones en marzo ante mayores niveles de bienes de capital, insumos industriales y bienes de consumo duradero.

En promedio, los términos de intercambio se incrementaron en 18.7 % interanual en marzo, como consecuencia del aumento en los precios de exportación y la caída en los precios de importación.