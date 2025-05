El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) informó que las agroexportaciones peruanas alcanzaron ventas por US$ 2,991 millones durante el primer trimestre del año (enero-marzo), reflejando un crecimiento del 20.4% respecto al mismo período del 2024.

Este resultado positivo reafirma el dinamismo del sector agrario y el posicionamiento de los productos peruanos en los mercados internacionales. Durante este periodo, las exportaciones tradicionales sumaron US$ 116 millones, mientras que las no tradicionales alcanzaron US$ 2,874 millones, con un crecimiento de 24.8% en comparación al año anterior.

Entre los productos no tradicionales destacados se encuentran las uvas frescas (US$ 770 millones, 26.8% de participación), arándanos frescos (US$ 231 millones), mangos frescos (US$ 208 millones), paltas (US$ 174 millones) y cacao en grano crudo (US$ 162 millones). Asimismo, sobresalen las exportaciones de mango congelado, frutas frescas diversas, espárragos y manteca de cacao, entre otros, que en conjunto concentran el 63.5% del total de agroexportaciones no tradicionales.

El ministerio también resaltó el notable crecimiento porcentual en algunos productos al comparar marzo de 2025 con el mismo mes del año pasado, destacando incrementos como el de la manteca de cacao acidez superior (+1004.3%), mango congelado (+209.1%) y cacao en grano crudo (+106.9%).

Respecto a los destinos internacionales, los principales mercados para las agroexportaciones peruanas en el primer trimestre fueron: Estados Unidos, Holanda, España, México, Chile, Ecuador, Canadá, China, Inglaterra y Colombia, que concentraron el 78.3% del total exportado.

Solo en marzo de 2025, las exportaciones agrarias sumaron US$ 788 millones, mostrando un crecimiento del 26.8% frente al mismo mes del año pasado. De este monto, las exportaciones tradicionales alcanzaron US$ 28.5 millones y las no tradicionales US$ 759 millones.

El balance comercial del sector agrario al primer trimestre registró un superávit de US$ 1,279 millones, incrementando un 14.1% respecto al mismo periodo del 2024, lo que evidencia la fortaleza y competitividad de las agroexportaciones peruanas.

El ministro Ángel Manero destacó este resultado y reafirmó el compromiso del Midagri para continuar impulsando el crecimiento del sector, proyectando cerrar el 2025 con exportaciones que superen los US$ 13,000 millones, superando la cifra histórica de US$ 12,798 millones registrada en 2024.