El comercio global de alimentos alcanzaría un crecimiento de 1.5% en 2025 respecto al año anterior, lo que representa una oportunidad importante para los exportadores agrícolas del Perú, según el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales (Cien) de la Asociación de Exportadores (Adex).

Aunque el avance será ligeramente menor al 2% alcanzado en 2024, la demanda seguirá concentrándose en mercados clave como la Unión Europea, Estados Unidos y China .

En ese sentido, Edgar Vásquez Vela, director del Cien de Adex, precisó que el bloque europeo importará alimentos por cerca de US$ 100,000 millones, mientras que Estados Unidos adquirirá productos por US$ 41,000 millones y China por aproximadamente US$ 22,000 millones.

“Tenemos tratados de libre comercio con estas tres economías, lo cual nos da una ventaja significativa. En el caso de Estados Unidos, si bien se aplica desde abril un arancel de 10%, el hecho de partir de una base cero, nos permite aún tener un diferencial que nos brinda un soporte para seguir compitiendo” dijo Vásquez durante la ceremonia de lanzamiento de la Expoalimentaria 2025.

Durante 2024, Estados Unidos se consolidó como el principal destino de los productos agroindustriales peruanos, concentrando el 35.5% de los envíos totales, seguido por Países Bajos (14.4%), España (6.5%), Chile (3.6%) y el Reino Unido (3.6%).

¿Cómo se conforma la canasta agroexportadora?

El director de Cien-Adex también destacó que en 2024 más de la mitad de la canasta agroexportadora peruana (53.8%) estuvo compuesto por frutas, con exportaciones por US$ 6,682 millones.

Cabe mencionar que, de cara a 2025, el comercio mundial de frutas y vegetales superará al de cereales.

En la composición de la canasta agroexportadora, siguieron las hortalizas y otros productos vegetales (US$ 1,777 millones), cacao y derivados (US$ 1,281 millones), café y derivados (US$ 1,102 millones), productos de la industria alimentaria (US$ 965 millones), cereales (US$ 185 millones) y legumbres (US$ 130 millones).

En cuanto al posicionamiento global, Perú se ubicó como el noveno proveedor mundial de frutas, el número 28 en hortalizas, 27 en cacao, 18 en café, 55 en productos de la industria alimentaria, 51 en cereales y 32 en legumbres.

Actualmente, 18 productos agroexportables peruanos superan los US$ 100 millones de en ventas anuales, destacando los arándanos (US$ 2,252 millones), uvas frescas (US$ 1,727.5 millones), paltas frescas o secas (US$ 1,248 millones), café sin descafeinar (US$ 1,100 millones) y cacao en grano (US$ 740 millones).