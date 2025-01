Perú y Venezuela: los números detrás de su intercambio comercial.

En sus mejores años, Venezuela fue un jugador clave para Perú cuando de intercambio comercial se trataba. Hoy, con un panorama político -hasta ahora- incierto, qué se vislumbra para el comercio entre ambas economías.

De acuerdo con el último informe de Adex Data Trade, a noviembre del 2024, Perú le envió a Venezuela bienes por US$ 134.7 millones, sobre todo de productos no tradicionales como prendas de vestir, siderometalúrgico y químico.

En detalle, son 25 productos los que el año pasado superaron el US$ 1 millón en envíos, destacándose: alambre de cobre; shorts; cables, trenzas y artículos similares de cobre; aceituras; camisas, blusas; entre otros.

Aunque se ve una recuperación después de llegar a su nivel más bajo en 2018 (US$ 24.1 millones de exportaciones a noviembre de ese año), todavía no se alcanza los US$ 155.8 millones del 2015 (a noviembre de ese año).

Es más, basta retroceder un poco más para tener más claro el impacto. El Acuerdo de Alcance Parcial de Naturaleza Comercial entre la República del Perú y la República Bolivariana de Venezuela fue suscrito el 7 de enero de 2012, en la ciudad de Puerto Ordaz, República Bolivariana de Venezuela. Esto se dio en un contexto donde las exportaciones peruanas a Venezuela, el año 2012, superaron los US$ 1,200 millones, correspondiendo el 58% a las exportaciones de productos del sector textil-confecciones .

Fuente: Adex

Panorama de importación

Adex también identificó que, hasta noviembre del 2024, se importaron US$ 13.5 millones. No hubo un solo dólar comprado por Perú de productos tradicionales, mientras que todo el foco estuvo sobre los no tradicionales.

El sector Químico lideró (US$ 9.9 millones). Continuaron en la lista el sector Agropecuario y Agroindustrias.

En cuanto a los productos, destacaron el metanol (alcohol metílico); los complementos alimenticios que contienen exclusivamente mezclas de vitaminas y minerales; y los demás carbonos (negros de humo y otras formas de carbono no expresadas).

En menor medida, las preparaciones y conservas de jamones y trozos de jamón, ron y demás aguardientes de caña y cacao en grano, entero o partido, pero no para siembra.