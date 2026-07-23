Respecto al puerto de Chancay, el Mincetur resaltó que está en pleno proceso de consolidación. Entre enero y mayo, exportaciones por US$ 322 millones salieron al mundo desde este terminal. Foto: Mincetur.
Respecto al puerto de Chancay, el Mincetur resaltó que está en pleno proceso de consolidación. Entre enero y mayo, exportaciones por US$ 322 millones salieron al mundo desde este terminal. Foto: Mincetur.
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Redacción Gestión
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Las exportaciones de las regiones del interior del país representaron el 86.6% del total exportado. Según la cartera, ello demuestra la creciente participación de las regiones en el desempeño exportador del Perú.

Del total de regiones existentes en el país, 19 incrementaron sus exportaciones en los primeros 5 meses del 2026. Huánuco es el departamento líder, alcanzando los US$ 196 millones en exportaciones.

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Regiones exportadoras destacadas por zonas del Perú

Los otros que crecieron son Huancavelica, Cajamarca, Madre de Dios, Arequipa, Puno, Áncash, Junín, La Libertad, Apurímac, Lambayeque, Ica, Piura, Moquegua, Pasco, Ayacucho, Tumbes, Tacna y Cusco.

En el centro, destacó Huánuco (US$ 196 millones / +675.8%) por zinc; Junín (US$ 2,762 millones / +61%) por cobre, oro, plomo y zinc; e Ica (US$ 4,283 millones / +52.9%) por minerales, además de frutas como arándano, uva y palta.

En el oriente, resalta el desempeño de Madre de Dios (US$ 145 millones / +50.3%) por oro y castaña amazónica.

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Puntos de origen de las exportaciones peruanas

El Mincetur también señaló cuáles han sido los puntos de origen de las exportaciones peruanas en los primeros cinco meses del año.

Le siguen el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (US$ 12,159 millones / 63.9%), y el puerto de Matarani (US$ 5,758 millones / 40.9%).

Respecto al puerto de Chancay, el Mincetur resaltó que está en pleno proceso de consolidación. Entre enero y mayo, exportaciones por US$ 322 millones salieron al mundo desde este terminal, un incremento de 181.8%.

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