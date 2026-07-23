El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) informó que, entre enero y mayo del 2026, las exportaciones de bienes provenientes de las regiones del interior del Perú alcanzaron los US$ 38,977 millones, creciendo 40.6%, respecto al mismo periodo en el 2025.

Las exportaciones de las regiones del interior del país representaron el 86.6% del total exportado. Según la cartera, ello demuestra la creciente participación de las regiones en el desempeño exportador del Perú.

Del total de regiones existentes en el país, 19 incrementaron sus exportaciones en los primeros 5 meses del 2026. Huánuco es el departamento líder, alcanzando los US$ 196 millones en exportaciones.

Regiones exportadoras destacadas por zonas del Perú

Los otros que crecieron son Huancavelica, Cajamarca, Madre de Dios, Arequipa, Puno, Áncash, Junín, La Libertad, Apurímac, Lambayeque, Ica, Piura, Moquegua, Pasco, Ayacucho, Tumbes, Tacna y Cusco.

En la macrorregión norte, resaltaron Áncash (US$ 4,254 millones / +72%) por cobre; Cajamarca (US$ 1,854 millones / +48%) por oro y café; y La Libertad (US$ 3,255 millones / +47.3%) también por oro, concentrados de plata y arándano. En Piura (US$ 1,512 millones / +6.9%), el crecimiento se explicó por los envíos de etanol, oro y mango.

En el centro, destacó Huánuco (US$ 196 millones / +675.8%) por zinc; Junín (US$ 2,762 millones / +61%) por cobre, oro, plomo y zinc; e Ica (US$ 4,283 millones / +52.9%) por minerales, además de frutas como arándano, uva y palta.

En el caso de las regiones del sur, el crecimiento fue impulsado por los mayores precios de los minerales. Destacan Arequipa (US$ 4,961 millones / +60.7%) por cobre, oro y plomo; Puno (US$ 4,537 millones / +66%) por oro y quinua; Moquegua (US$ 2,710 millones / +36.5%), Apurímac (US$ 1,847 millones / +11.7%) y Tacna (US$ 1,141 / +13.3%).

En el oriente, resalta el desempeño de Madre de Dios (US$ 145 millones / +50.3%) por oro y castaña amazónica.

Puntos de origen de las exportaciones peruanas

El Mincetur también señaló cuáles han sido los puntos de origen de las exportaciones peruanas en los primeros cinco meses del año.

El principal es el puerto del Callao. De acuerdo a la cartera, entre enero y mayo, los envíos desde este terminal alcanzaron los US$ 14,371 millones, lo que representa un aumento de 22.1% respecto al mismo periodo del 2025.

Le siguen el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (US$ 12,159 millones / 63.9%), y el puerto de Matarani (US$ 5,758 millones / 40.9%).

Respecto al puerto de Chancay, el Mincetur resaltó que está en pleno proceso de consolidación. Entre enero y mayo, exportaciones por US$ 322 millones salieron al mundo desde este terminal, un incremento de 181.8%.