Actualmente los datos del Mincetur indican que el intercambio comercial con Guatemala representa apenas 0.1%, es decir, alrededor de US$ 206 millones al año entre exportaciones e importaciones, con una balanza comercial favorable para el Perú.

Pese a que el año pasado las exportaciones hacia el país centroamericano cayeron 5% al sumar solo US$ 132 millones e incluso hasta abril del 2026 se veían resultados negativos (-20%), en mayo los despachos comenzaron a repuntar. La data oficial indica que, de enero a mayo se vienen alcanzando envíos por US$ 54 millones, 15% por encima del valor registrado en el mismo periodo del 2025.

Pese al ligero avance logrado en mayo, los resultados aún están lejos del récord de US$ 138.5 millones alcanzado en el 2024.

Pese al ligero avance logrado en mayo, los resultados aún están lejos del récord de US$ 138.5 millones del 2024. Para el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales (CIEN) de la Asociación de Exportadores (ADEX), aunque el acuerdo elimina y reduce aranceles para diversos productos peruanos en Guatemala, todavía es temprano para esperar un salto importante en las exportaciones.

Una de las principales debilidades que impedirían que se reflejen resultados de inmediato es que, normalmente al iniciar esta desgravación arancelaria, el aparato exportador peruano tiene una falta de conocimiento sobre cómo es que se podría sacar provecho al acuerdo, indicó Gabriel Arrieta, jefe de Estudios Económicos e Inteligencia Comercial del CIEN-ADEX.

"Todavía no veo cómo es que podamos superar [el récord] en el corto plazo, pero el próximo año existiría mayor oportunidad para empezar a ver resultados más positivos“, comentó a Gestión.

En la misma línea, el gerente de Estudios Económicos de ComexPerú, Rafael Zacnich, señaló que el desempeño del acuerdo dependerá del trabajo conjunto entre el sector público y privado.

“Los tratados de libre comercio son, ante todo, una herramienta que acerca a los países en materia de acceso a mercados, reduce barreras y genera reglas claras. Sin embargo, el nivel de aprovechamiento dependerá de la capacidad de las empresas para identificar oportunidades de negocio”, indicó.

Importaciones: Perú ha seguido reduciendo sus compras a Guatemala. Durante el año pasado la adquisición de bienes a ese país cayó en 33.6% y en los primeros meses del 2026 se observa una contracción de 38.4%.

Principales sectores y oportunidades a futuro

Las exportaciones peruanas hacia Guatemala siguen concentrándose en bienes no tradicionales, que equivale al 95% del total exportado. Dentro de esto, se observa que la agroindustria es la que lidera los envíos, aunque viene reduciéndose.

Si bien aún representa a cinco de cada diez productos enviados al país centroamericano, hasta abril las agroexportaciones cayeron 25.2% con US$ 14.5 millones, según el CIEN de ADEX. Otros sectores importantes que siguieron en rojo en los primeros meses del año fueron el sector químico (-20.1%), la minería no metálica (-31.6%) y la industria metalmecánica (-21.8%).

Pero, ¿qué productos podrían cambiar este desempeño al impulsarse con el nuevo acuerdo? Para Arrieta, el principal impulso del TLC se observará principalmente en las uvas , que ingresarán desde ahora con un arancel de 0%, cuando anteriormente pagaban un 15% .

“Prácticamente el 20% de lo que enviamos a Guatemala es de uvas. Entonces, el comportamiento de ese producto seguramente va a guiar o mover un poco la aguja. Sin embargo, hay que considerar otros factores también, como cuál va a ser el impacto que va a tener el fenómeno de El Niño”, indicó.

Las exportaciones peruanas hacia Guatemala siguen concentrándose en bienes no tradicionales, que equivale al 95% del total exportado.

Sin embargo, indica que el tratamiento diferenciado hará que algunos sectores perciban los efectos del acuerdo mucho antes que otros. Por ejemplo, en los wilkins o mandarinas se seguirá un proceso de desgravación gradual durante cinco años, por lo que el beneficio se verá de forma más progresiva.

Por ello, el CIEN de ADEX indica que también debe tenerse en cuenta que existen oportunidades de exportación que aún no han sido plenamente explotadas. Un reciente informe identificó productos que Guatemala demanda a otros países y de los cuales el Perú tiene oferta, entre ellos el chocolate y preparaciones de cacao, conductores eléctricos y cemento.

Asimismo, Arrieta resalta que existen oportunidades para ampliar la presencia peruana en productos veterinarios, como antibióticos y vitaminas para animales.

“Hay una industria importante interesada en realizar esos envíos, pero es necesario empaparse de las regulaciones del mercado guatemalteco. La información es clave para usar el acuerdo adecuadamente; no se suele tener información simplificada para el exportador. Hay que invertir más en promoción comercial”, sostuvo.

Por su parte, Zacnich destacó que Guatemala representa un mercado atractivo para pequeñas y medianas empresas interesadas en diversificar destinos de exportación. Según indicó, además de uvas y mandarinas, existen oportunidades para productos como arándanos, paltas, mangos, peras, kiwis y ciruelas, así como para el sector pesquero, particularmente en calamar y pota congelada.

¿A qué otros TLC deberíamos apuntar? Adex señala que sería importante impulsar acuerdos ya suscritos que no han entrado en vigencia como el de Indonesia, que es un mercado potencial de cerca de 250 millones de habitantes. Además, se podría comenzar a pensar en la agenda de negociaciones para el próximo año pensando en países con alto valor adquisitivo del Medio Oriente como Emiratos Árabes, Marruecos o Egipto.