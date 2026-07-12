En julio entró en vigencia el TLC con Guatemala y Perú podría ganar espacio en un mercado donde aún tiene oportunidades sin explotar. (Foto: Gob.pe)
En julio entró en vigencia el TLC con Guatemala y Perú podría ganar espacio en un mercado donde aún tiene oportunidades sin explotar. (Foto: Gob.pe)
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Guadalupe Gamboa
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Luego de 14 años de suscribirse, en julio del 2026 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Perú y Guatemala. Para el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), este acuerdo abrirá oportunidades de exportación por un valor potencial de US$ 104 millones, pero ¿podría impulsar las perspectivas en un año marcado por problemas climáticos e internacionales?

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