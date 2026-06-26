Agrifruits, dedicada a la importación y comercialización de frutas y hortalizas frescas, viene sosteniendo sus envíos de mandarina a Estados Unidos y otros mercados internacionales pese a uno de los escenarios de campaña más complejos de los últimos años. Las dificultades se enmarcan en las condiciones climáticas vinculadas al Fenómeno El Niño, lo que retrasaron el arranque de la temporada y presionan a la baja los volúmenes de las principales variedades de exportación.

El fenómeno no solo afecta la cantidad de fruta, sino también su desarrollo. “No solo se ven afectados los volúmenes de producción, sino que el clima también está ralentizando el desarrollo del color”, afirmó Omar Farronay, gerente de Ventas de Agrifruits, a Fresh Plaza.

El ejecutivo explicó que la coloración naranja —un atributo determinante para ciertos destinos— depende de noches frescas, una condición que ‘El Niño’ ha alterado al elevar las temperaturas de día y de noche.

El Fenómeno El Niño no solo afecta la cantidad de fruta, sino también su desarrollo. (Foto: Referencial)

Una campaña que arrancó tarde

El desfase climático obligó a Agrifruits y al resto de la industria a postergar el inicio de la temporada. En un año promedio, los envíos desde Perú comienzan alrededor de la semana 22/23 (mayo y junio), pero esta campaña los volúmenes significativos recién se despacharán hacia la semana 27/28 (junio y julio).

Farronay precisó que la fruta alcanzó los niveles de acidez adecuados, pero la compañía debió esperar entre cuatro y cinco semanas para que el color llegara a estándares comercializables. “Algunos países son más permisivos, pero para Estados Unidos, un color naranja brillante es un atributo clave”, señaló.

Hace algunas semanas, Agrifruits inició envíos de volúmenes menores hacia Estados Unidos, aunque sostener un flujo constante ha sido un reto. “Solo enviamos fruta que sabemos que tendrá buena acogida en el mercado”, indicó el ejecutivo, quien subrayó que la coyuntura exige planificación y una coordinación estrecha en toda su cadena de suministro.

Volúmenes de mandarina a la baja por ‘El Niño’

A medida que avanza la campaña, más huertos de la empresa alcanzan los estándares exigidos por los mercados internacionales, lo que mejora las perspectivas para las próximas semanas. No obstante, se prevé que el volumen de sus principales variedades —W. Murcott y Tango— disminuya entre 20% y 30% esta temporada.

Farronay destacó el trabajo de sus equipos en este contexto adverso. “Detrás de cada caja exportada, hay un enorme esfuerzo por parte de productores, equipos de campo, inspectores de calidad, plantas de empaque, socios logísticos y equipos comerciales que trabajan juntos para superar obstáculos”, manifestó.

El representante agregó que ese esfuerzo ha permitido a Agrifruits mantener el foco en seleccionar y empacar la mejor fruta posible para sus socios comerciales en Norteamérica, Europa, Latinoamérica y Asia, a pesar de las dificultades de la campaña.

DATO CLAVE.