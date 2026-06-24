Se alista nueva declaratoria de emergencia por El Niño. Fotocomposición: Perplexity, ChatGPT, para Diario Gestión
Se alista nueva declaratoria de emergencia por El Niño. Fotocomposición: Perplexity, ChatGPT, para Diario Gestión
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Redacción Gestión
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El último pronóstico de la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno “El Niño” (Enfen) puso en alerta al Perú:

En este contexto, Luis Vásquez, jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil del Perú (Indeci), declaró que el Estado está próximo a publicar un plan multisectorial para enfrentar El Niño, donde se fijarían metas, acorde con el periodo de gobierno que resta.

Durante una conferencia desde el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), también subrayó que ya se tiene lista la declaratoria de emergencia por El Niño, “que debe salir antes de 15 de julio y tiene como finalidad que se sigan tomando previsiones”.

Vásquez aclaró: “Si bien existen 1,180 distritos en emergencia, de acuerdo con los nuevos escenarios de riesgo, se va a [publicar] esa declaratoria de emergencia ante el inminente fenómeno de El Niño”.

Amadeo Flores, ministro de Defensa, agregó que ya el Gobierno ya ha identificado las capacidades con las que se cuenta para atender el fenómeno de El Niño. “Todos los sectores ya cuentan con instrumentos. Lo que se está haciendo ahora es buscar fortalecer con planes específicos la atención al evento climático de manera pormenorizada”, remarcó.

El último pronóstico de la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno “El Niño” (Enfen) puso en alerta al Perú. (Foto: Andina)
El último pronóstico de la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno “El Niño” (Enfen) puso en alerta al Perú. (Foto: Andina)
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Presupuesto para la emergencia

Por su parte, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Rodolfo Acuña, recordó que el Perú cuenta con más US$ 2,000 millones en fondos contingentes para poder operar en temas de desastres.

“En este proceso, estamos trabajando con los sectores para conocer las distintas demandas que se van a plantear dentro de cada uno de los programas que se van a ejecutar para el proceso de prevención”, resaltó desde el COEN.

Entre los sectores que se van a priorizar, se destaca pesca, industria y agricultura. “[De lo que se ha visto], gran parte del impacto se dará, sobre todo, desde noviembre 2026 hasta el siguiente año”, alertó.

El ministro del MEF reconoció que el Gobierno actual tiene un tiempo muy corto (menos de 5 semanas) para encaminar las tareas a realizar en función de la ubicación y los puntos críticos que requerirán ser atendidos.

“A partir de esto, también vamos a dejarle una propuesta de desarrollo a la administración [próximo Gobierno] que venga. Si no lo empezamos ahora, mañana será tarde”, finalizó Acuña.

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