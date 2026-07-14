¿Qué pasó un día como hoy? Revisa el archivo de Diario Gestión.

14 de julio del 2011. Hace 15 años

EL 52% DE LAS EMPRESAS TIENE MENORES VENTAS

El 29% enfrenta problemas en el cobro de facturas. El 48% ha postergado sus proyectos de inversión. El 38% demanda transparencia al nuevo Gobierno. Desaceleración de economía siguió en mayo, solo creció 6.5%. Equipo económico de Ollanta Humala alista medidas para reactivar economía. Una encuesta de GRM a ejecutivos en Lima revela que el 45% considera que lo que más afectó de la coyuntura electoral a las empresas fue la caída de las ventas.

14 de julio del 2016. Hace 10 años

70% DE CONFLICTOS SOCIALES NO SE DA POR RECHAZO A LA ACTIVIDAD MINERA

En mayoría de los casos, la población no solicita que las empresas mineras se retiren sino que mejoren las condiciones. El Gobierno de Kuczynski heredará 95 conflictos mineros, pero en la mayoría de los casos las causas no van contra la actividad extractiva, señala CooperAcción, sino más bien se pide generación de empleo en la zona y compras de la producción local. Minería ilegal. Madre de Dios y Puno son dos bastiones que se han consolidado para detener el proceso de formalización e interdicción.

14 de julio del 2021. Hace 5 años

DEMANDA DE DÓLARES DE PERSONAS Y EMPRESAS SE CUADRUPLICA

En lo que va del año, las personas y compañías han comprado US$ 9,900 millones, de los que US$ 7,900 millones corresponden al segundo trimestre. Ya han adquirido más dólares que en todo el 2020. marco alva pino Tras los resultados electorales personas y empresas parecen mantener una percepción negativa sobre el futuro económico del país.

Así, ante la incertidumbre política optan por refugiarse en el dólar, elevando significativamente la demanda por esa moneda. En lo que va del año, los agentes económicos locales (residentes) han demandado un total de US$ 9,900 millones en el mercado de cambios interbancario, dijo un ejecutivo de tesorería de la banca.