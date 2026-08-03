El Parque Nacional Iguazú cerró temporalmente la pasarela de acceso a la Garganta del Diablo debido a las amenazas que representa el fenómeno El Niño.

Según EFE, el gobierno argentino dispuso la medida preventiva para que no se destruya la infraestructura de la pasarela metálica que conduce hasta ese punto de visión panorámica en las Cataratas del Iguazú.

José María Hervás, intendente del Parque Nacional Iguazú, sostuvo que el desarme de las pasarelas demorará entre 30 y 40 días.

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“Es por precaución, porque, por la corriente de El Niño, se esperan unas precipitaciones abundantes en las cabeceras de cuenca. Se espera que llegue en septiembre”, enfatizó.

Una vez que se regularice el clima, las pasarelas volverán a instalarse en un proceso que demoraría de 30 a 60 días.

Cabe añadir que la Garganta del Diablo es la cascada más importante e imponente del sistema de Cataratas del Iguazú.

¿Cerrará el Iguazú?

Hervás señaló que el parque seguirá abierto con normalidad, con todos sus circuitos y servicios, como la navegación, pero solo se restringirá el paso a la Garganta del Diablo y la estación de tren en este punto del paseo.

“Es una oportunidad para que los visitantes sepan que el parque no es solo la Garganta del Diablo, sino que tiene muchos otros atractivos. Para mí, las mejores vistas de los 200 saltos están desde el circuito inferior, con varios miradores”, subrayó.

En octubre del 2023, la crecida del río arrasó con 79 tramos de pasarelas e inhabilitó el paseo por 9 meses, por ello se dispuso que ahora se desmonte la infraestructura en depósitos seguros.

Con información de EFE y Telefé.