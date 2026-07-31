El arándano es uno de los pilares del boom agroexportador peruano. (Foto: Andina)
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Agencia Bloomberg
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Los consumidores estadounidenses podrían tener un nuevo motivo para preocuparse: el precio de los arándanos. La fruta, que ya se ha encarecido en los últimos años, enfrenta nuevas presiones que podrían impulsar aún más su precio.

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