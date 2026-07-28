Logotipo de Visa Inc. en la Cumbre Web de Lisboa, Portugal, el martes 12 de noviembre de 2024.
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Agencia Bloomberg
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Visa Inc. eliminará alrededor de 2,600 puestos de trabajo como parte del plan del director ejecutivo, Ryan McInerney, para hacer más eficiente a la compañía en un entorno de creciente competencia en la industria de los pagos.

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