Sede de PayPal Holdings Inc. en California. Fotógrafo: Justin Sullivan/Getty Images North America
Sede de PayPal Holdings Inc. en California. Fotógrafo: Justin Sullivan/Getty Images North America
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Agencia Bloomberg
Agencia Bloomberg

La empresa de procesamiento de pagos Stripe Inc. y la firma de capital privado Advent International ofrecieron comprar a la pionera fintech PayPal Holdings Inc. por más de US$ 50,000 millones, según personas con conocimiento del asunto.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.