Los dos interesados ofrecieron alrededor de US$ 60 por acción de PayPal, dijo una de las personas, que pidió no ser identificada porque los detalles son confidenciales. Ambas firmas serían propietarias conjuntas de PayPal, agregaron las fuentes. PayPal, con una capitalización bursátil cercana a US$ 48,000 millones, subía un 14% a las 9:32 a.m. del miércoles en Nueva York.

Las fuentes señalaron que aún no se ha tomado una decisión definitiva y que la oferta podría no concretarse en un acuerdo. Reuters informó primero que la propuesta cuenta con alrededor de US$ 50,000 millones en financiamiento comprometido por parte de bancos.

Representantes de Stripe, Advent y PayPal declinaron hacer comentarios.

Fundada a fines de la década de 1990, PayPal fue una de las primeras compañías en el negocio de los pagos digitales. Desde entonces ha tenido dificultades para modernizar sus tecnologías de pago, mientras competidores como Apple Inc. y Alphabet Inc. le han quitado participación de mercado.

En mayo se reportó que PayPal planeaba recortar alrededor del 20% de su plantilla en los próximos dos o tres años, según personas con conocimiento del asunto. Los recortes forman parte de los esfuerzos del nuevo director ejecutivo, Enrique Lores, por reducir costos y reencauzar la empresa de pagos, cuyas acciones han caído más del 40% desde comienzos del año pasado.

Stripe, de capital cerrado y fundada por los hermanos Patrick y John Collison, se ha convertido en una de las compañías más codiciadas del sector. En febrero alcanzó una valoración de US$ 159,000 millones en una oferta de compra de acciones dirigida a empleados, frente a los US$ 106,700 millones del año anterior.

Stripe afirmó que siguió siendo rentable el año pasado mientras mantenía fuertes inversiones en desarrollo de productos y adquisiciones. Recientemente compró la plataforma de orquestación de stablecoins Bridge y el proveedor de billeteras de criptomonedas Privy como parte de sus planes de expansión en criptoactivos.