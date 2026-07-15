El nuevo reglamento del sistema nacional de pagos crea la figura de las Entidades de Servicios de Pago (ESP). Composición: Gestión
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Zulema Ramirez Huancayo
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El mercado de pagos digitales en el Perú mantiene un crecimiento sostenido impulsado por la expansión de las billeteras electrónicas, las transferencias inmediatas y el ingreso de nuevos proveedores tecnológicos.

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