Un hito reciente del proyecto peruano fue la autorización de organización de la billetera BiPay como Empresa Emisora de Dinero Electrónico. (Foto: Pixabay)
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Zulema Ramirez Huancayo
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La digitalización de los sistemas de pago ha llevado a decenas de bancos centrales a desarrollar monedas digitales propias (CBDC, por sus siglas en inglés).

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