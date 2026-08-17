Tacna, Arequipa y Moquegua bajo alerta de lluvias de intensidad extrema, según el Senamhi. Foto: Archivo / difusión
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Redacción Gestión
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Ante la llegada del DANA Aníbal —fenómeno que genera lluvias, granizo y nevadas en la sierra central y sur del Perú—, las regiones de Tacna, Moquegua y Arequipa se ven afectadas por huaicos e inundaciones en avenidas y viviendas.

Por ejemplo, desde el sábado 15 de agosto, el aeropuerto Coronel FAP Carlos Ciriani Santa Rosa canceló la suspensión de vuelos por tercer día consecutivo. Desde Aeropuertos Andinos del Perú señalaron que los viajes se están reprogramando, por lo que instaron al público a revisar en canales oficiales donde compraron los pasajes para que sepan cuándo les corresponde viajar.

Además, se registran huaicos y derrumbes que afectan el tránsito vehicular en carreteras de Arequipa, ante el incremento de las lluvias de alta intensidad. En localidades como Camaná se decidió suspender la venta de pasajes para viajar a Lima.

Según Provías Nacional, en Arequipa el tránsito está interrumpido en la ruta Atico-Ocoña, a la altura del kilómetro 746-781 de La Planchada, y del km 720-735 en Quebrada Honda.

Debido a las lluvias de gran intensidad en el sur, el Gobierno dispuso el cierre de algunas carreteras. Senamhi prevé que lluvias de intensidad extrema se prolonguen hasta el 18 de agosto.
Debido a las lluvias de gran intensidad en el sur, el Gobierno dispuso el cierre de algunas carreteras. Senamhi prevé que lluvias de intensidad extrema se prolonguen hasta el 18 de agosto.

Mientras que en Tacna se atiende el huaico en Quebrada de Burros —a la altura del kilómetro 316-500— con maquinaria pesada. Instaron a la ciudadanía a trasladarse por la Panamericana Sur.

La presidenta , así como para articular las labores de respuesta y apoyo.

“Las quebradas se están activando. Lamentablemente, se han tenido que cerrar algunas carreteras por estrictas medidas de seguridad”, dijo la mandataria.

¿Qué dice el Senamhi sobre las lluvias?

De acuerdo con Senamhi, en Arequipa, Moquegua y Tacna se prevé lluvia, descargas eléctricas y ráfagas de viento de extrema intensidad.

A detalle, en la sierra se pronostica lluvia, granizo, nieve y aguanieve en la parte sur; mientras que en la costa, llovizna moderada en el norte y centro.

Respecto a la selva, prevén lluvias o chubascos de moderada a fuerte intensidad.

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