La Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines (Ahora Perú) estimó que la visita del Papa León XIV que realizará al Perú del 11 al 16 de noviembre de este año, tendría un impacto económico favorable de hasta US$ 100 millones.

“Los cálculos están entre US$ 80 y US$ 100 millones, depende mucho del tipo de gasto, si se van a alojar en hoteles, pero en general el turista que viene siempre gasta y no viene por una noche, pero va a ser un impulso importante al turismo en el mes de noviembre”, señaló Fredy Gamarra, gerente general del gremio, en TV Perú.

Además, señaló que en el mes de noviembre de este año se realizará el evento 50 Best Restaurants en el Perú que se realizará por primera vez y también impulsará el turismo receptivo.

En cuanto a la capacidad hotelera, señaló que “hay hoteles que están copados” para la vista del Papa León XIV, por cuanto a diferencia de la vista del Papa Francisco al Perú en enero del 2018, que venía de Chile, en aquella vez los chilenos no tuvieron necesidad de venir a verlo al Perú.

“Esta vez va a ser diferente, (los turistas chilenos) lo van a tener relativamente cerca en Cusco y en Lima”, dijo Gamarra.

Refirió que se espera la llegada importante de turistas de Chile, Bolivia, Ecuador, Colombia y Argentina para ver al Papa León XIV.

También indicó que salvo Lima que tiene mucha capacidad hotelera, Cusco, Chiclayo y Pucallpa las otras ciudades que va a visitar el Papa León XIV, no tienen una gran capacidad hotelera y por ello recomendó a los turistas a buscar alojamientos y servicios turísticos formales que están en los directorios del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) y en las Direcciones Regionales de Turismo de las regiones que visitará el Santo Padre.

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“Según los cálculos se van a movilizar unas tres millones de personas”, señaló Gamarra, y en cuanto a los turistas extranjeros refirió que la cifra llegaría a los 250,000 y espera que se alcancen los 300,000 visitantes internacionales.

También el gerente general de Ahora Perú, enfatizó que las actividades del Papa León XIV son gratuitas y no se cobra entradas.

Vale recordar que, de manera oficial, PromPerú calculó el impacto económico de la visita del Santo Padre en S/ 300 millones con la movilización de 800 mil personas. Sin embargo, ello fue antes de que se conozca su agenda oficial en Perú.