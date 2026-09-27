Vale recordar que, de manera oficial, PromPerú calculó el impacto económico de la visita del Santo Padre en S/ 300 millones con la movilización de 800 mil personas. Sin embargo, ello fue antes de que se conozca su agenda oficial en Perú. (JULIEN DE ROSA / AFP)
Vale recordar que, de manera oficial, PromPerú calculó el impacto económico de la visita del Santo Padre en S/ 300 millones con la movilización de 800 mil personas. Sin embargo, ello fue antes de que se conozca su agenda oficial en Perú. (JULIEN DE ROSA / AFP)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines (Ahora Perú) estimó que la visita del Papa León XIV que realizará al Perú del 11 al 16 de noviembre de este año, tendría un impacto económico favorable de hasta US$ 100 millones.

“Los cálculos están entre US$ 80 y US$ 100 millones, depende mucho del tipo de gasto, si se van a alojar en hoteles, pero en general el turista que viene siempre gasta y no viene por una noche, pero va a ser un impulso importante al turismo en el mes de noviembre”, señaló Fredy Gamarra, gerente general del gremio, en TV Perú.

En cuanto a la capacidad hotelera, señaló que “hay hoteles que están copados” para la vista del Papa León XIV, por cuanto a diferencia de la vista del Papa Francisco al Perú en enero del 2018, que venía de Chile, en aquella vez los chilenos no tuvieron necesidad de venir a verlo al Perú.

“Esta vez va a ser diferente, (los turistas chilenos) lo van a tener relativamente cerca en Cusco y en Lima”, dijo Gamarra.

También indicó que salvo Lima que tiene mucha capacidad hotelera, Cusco, Chiclayo y Pucallpa las otras ciudades que va a visitar el Papa León XIV, no tienen una gran capacidad hotelera y por ello recomendó a los turistas a buscar alojamientos y servicios turísticos formales que están en los directorios del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) y en las Direcciones Regionales de Turismo de las regiones que visitará el Santo Padre.

“Según los cálculos se van a movilizar unas tres millones de personas”, señaló Gamarra, y en cuanto a los turistas extranjeros refirió que la cifra llegaría a los 250,000 y espera que se alcancen los 300,000 visitantes internacionales.

También el gerente general de Ahora Perú, enfatizó que las actividades del Papa León XIV son gratuitas y no se cobra entradas.

TE PUEDE INTERESAR

Papa León XIV en Perú: Gobierno transfiere S/ 1.8 millones a municipios para limpieza pública
Papa León XIV: Cusco prepara ingreso a explanada de Sacsayhuamán y evalúan ampliar aforo
Ruta Papa León XIV: ¿qué espacios fueron renovados en Chulucanas y cuánto costó su inversión?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.