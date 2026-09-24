La Catedral Sagrada Familia y la Parroquia San José Obrero, vinculadas a la trayectoria que recorrerá del Papa León XIV en Chulucanas, fueron intervenidas con recursos públicos y privados para mejorar sus condiciones de atención a los visitantes.

En la Parroquia San José Obrero, Caja Piura destinó S/ 118,694.93 para trabajos de reparación y mejoramiento del techo, mantenimiento de puertas, refacción de torres, mejoras eléctricas e iluminación, instalación de ventiladores y reposición de vidrios.

En tanto, la Catedral Sagrada Familia recibió S/ 13,000 de Quinta Blanca para el pintado e instalación de luces externas y S/ 10,000 de CIVA para trabajos de electrificación y ventilación.

La Catedral Sagrada Familia y la Parroquia San José Obrero recibieron recursos públicos y privados para obras de infraestructura, iluminación y acondicionamiento. Foto: Mincetur

A estos recursos se suman S/ 55,000 de la Municipalidad Provincial de Morropón-Chulucanas, destinados al pintado de la fachada y diseño de retratos, y S/ 35,000 de Mincetur para la elaboración de guiones interpretativos y diseño de paneles.

En total, las intervenciones mencionadas representan más de S/ 231,000 destinados a mejorar distintos recursos de la denominada Ruta de León en Piura.

Nueva sala interpretativa

Como parte de las intervenciones, la Catedral Sagrada Familia incorporó una Sala Interpretativa “Papa León XIV”, espacio que reúne información sobre la historia y el vínculo del pontífice con Chulucanas.

Durante la visita de la viceministra de Turismo, Liz Chirinos, se mostraron las mejoras realizadas en la Catedral Sagrada Familia y la Parroquia San José Obrero. Foto: MINCETUR.

Además, se entregaron guiones interpretativos para los gestores de los recursos turísticos que forman parte de la ruta.