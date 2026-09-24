Los recursos fueron destinados a mejorar dos templos vinculados a la trayectoria pastoral del Papa León XIV y sumar una nueva sala interpretativa. Foto: MINCETUR
Los recursos fueron destinados a mejorar dos templos vinculados a la trayectoria pastoral del Papa León XIV y sumar una nueva sala interpretativa. Foto: MINCETUR
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Redacción Gestión
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La Catedral Sagrada Familia y la Parroquia San José Obrero, vinculadas a la trayectoria en Chulucanas, fueron intervenidas con recursos públicos y privados para mejorar sus condiciones de atención a los visitantes.

En la Parroquia San José Obrero, Caja Piura destinó S/ 118,694.93 para trabajos de reparación y mejoramiento del techo, mantenimiento de puertas, refacción de torres, mejoras eléctricas e iluminación, instalación de ventiladores y reposición de vidrios.

En tanto, la Catedral Sagrada Familia recibió S/ 13,000 de Quinta Blanca para el pintado e instalación de luces externas y S/ 10,000 de CIVA para trabajos de electrificación y ventilación.

La Catedral Sagrada Familia y la Parroquia San José Obrero recibieron recursos públicos y privados para obras de infraestructura, iluminación y acondicionamiento. Foto: Mincetur
La Catedral Sagrada Familia y la Parroquia San José Obrero recibieron recursos públicos y privados para obras de infraestructura, iluminación y acondicionamiento. Foto: Mincetur

A estos recursos se suman S/ 55,000 de la Municipalidad Provincial de Morropón-Chulucanas, destinados al pintado de la fachada y diseño de retratos, y S/ 35,000 de Mincetur para la elaboración de guiones interpretativos y diseño de paneles.

Nueva sala interpretativa

Durante la visita de la viceministra de Turismo, Liz Chirinos, se mostraron las mejoras realizadas en la Catedral Sagrada Familia y la Parroquia San José Obrero. Foto: MINCETUR.
Durante la visita de la viceministra de Turismo, Liz Chirinos, se mostraron las mejoras realizadas en la Catedral Sagrada Familia y la Parroquia San José Obrero. Foto: MINCETUR.

Además, se entregaron guiones interpretativos para los gestores de los recursos turísticos que forman parte de la ruta.

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