El papa León XIV. (Foto: EFE/Javier Lizon)
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Redacción Gestión
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Una comisión de avanzada del Vaticano, integrada por alrededor de 40 representantes, llegó esta mañana a la ciudad de Chiclayo para evaluar posibles escenarios que podrían formar parte de la eventual visita del papa León XIV al Perú.

En diálogo con la prensa, el obispo de la Diócesis de Chiclayo, monseñor Edinson Farfán Córdova, afirmó que la sede para las actividades papales ya estaría definida y que la misión de avanzada tiene como objetivo constatar las condiciones de los lugares propuestos.

Según sus declaraciones, entre los puntos que serán evaluados figuran Zaña y Pimentel, mientras que la posibilidad de una misa multitudinaria se encuentra entre los aspectos centrales de la evaluación.

Durante su permanencia en Lambayeque, la comisión inspeccionará además el Santuario Nuestra Señora de la Paz, un predio propuesto para una celebración multitudinaria, la Universidad y el Colegio Santo Toribio de Mogrovejo, la Iglesia Santa María Catedral, la Casa Episcopal y la Capilla San Óscar Romero en el distrito chiclayano de La Victoria.

También se contempla la evaluación de un posible centro de prensa para atender la cobertura internacional de la eventual visita.

Papa León XIV. (Foto: AP)
Papa León XIV. (Foto: AP)

Impacto de la visita

El gerente regional de Comercio Exterior y Turismo, Félix Mio Sánchez, destacó la expectativa que genera la presencia de la delegación y señaló que corresponde a los representantes de la Santa Sede definir los espacios que finalmente serán considerados en la agenda papal.

Aunque la agenda de reconocimiento no constituye por sí sola una confirmación definitiva de la visita ni de sus fechas y escenarios, la inspección representa un avance significativo en la preparación logística. La eventual llegada del pontífice tendría repercusiones que trascenderían el ámbito religioso y podrían generar un importante movimiento turístico, económico y comercial para Lambayeque y otras regiones del norte del país.

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