La Conferencia Episcopal Peruana (CEP) alertó a los fieles y a la ciudadanía sobre la circulación de publicaciones y anuncios pagados en redes sociales que utilizan, sin autorización, el nombre, logotipo e imagen institucional de esta entidad para solicitar pagos o transferencias de dinero a cambio de supuestas bendiciones del papa León XIV.

A través de un comunicado, la CEP precisó que dichas publicaciones son falsas y que no han sido emitidas ni autorizadas por la institución, por lo que exhortó a la población a no dejarse sorprender por este tipo de contenidos.

La institución recordó que no solicita pagos ni cobra suma alguna para acceder a bendiciones, encuentros con el Santo Padre, fotografías, reuniones o actividades de similar naturaleza.

“La Conferencia Episcopal Peruana rechaza cualquier utilización indebida de la fe, de la imagen de la Iglesia o de la figura del Santo Padre destinada a inducir a error a los fieles o a obtener beneficios económicos”, precisa el comunicado.

Asimismo, recomendó a las personas que tengan dudas sobre la veracidad de alguna publicación verificar la información a través de sus canales oficiales o comunicarse mediante el correo institucional prensa@iglesiacatolica.org.pe.

🚨 𝐀𝐋𝐄𝐑𝐓𝐀 La Conferencia Episcopal Peruana advierte sobre publicaciones fraudulentas en redes sociales que utilizan indebidamente nuestro nombre e imagen para solicitar dinero. pic.twitter.com/sbGB7eU422 — Conferencia Episcopal Peruana (@conf_episcopal) August 27, 2026

Visita del papa León XIV es de interés nacional

El Gobierno peruano, a través de la Resolución Suprema 132-2026-RE, declaró de interés nacional la visita del papa León XIV al Perú, programada del 11 al 17 de noviembre de 2026.

La medida también comprende las actividades, reuniones y eventos que se desarrollarán durante el segundo semestre de este año.

“Se declara de interés nacional la visita de Su Santidad el Papa León XIV al Perú del 11 al 17 de noviembre de 2026, así como sus actividades, reuniones y eventos preparatorios y conexos, que se llevarán a cabo durante el segundo semestre del año 2026”, expresa se lee en el documento.