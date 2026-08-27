Papa León XIV. (Foto: EFE)
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Redacción Gestión
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La Conferencia Episcopal Peruana (CEP) alertó a los fieles y a la ciudadanía sobre la circulación de publicaciones y anuncios pagados en redes sociales que utilizan, sin autorización, el nombre, logotipo e imagen institucional de esta entidad para solicitar pagos o transferencias de dinero a cambio de supuestas bendiciones del papa León XIV.

La institución recordó que no solicita pagos ni cobra suma alguna para acceder a bendiciones, encuentros con el Santo Padre, fotografías, reuniones o actividades de similar naturaleza.

“La Conferencia Episcopal Peruana rechaza cualquier utilización indebida de la fe, de la imagen de la Iglesia o de la figura del Santo Padre destinada a inducir a error a los fieles o a obtener beneficios económicos”, precisa el comunicado.

Visita del papa León XIV es de interés nacional

El Gobierno peruano, a través de la , declaró de interés nacional la visita del papa León XIV al Perú, programada del 11 al 17 de noviembre de 2026.

“Se declara de interés nacional la visita de Su Santidad el Papa León XIV al Perú del 11 al 17 de noviembre de 2026, así como sus actividades, reuniones y eventos preparatorios y conexos, que se llevarán a cabo durante el segundo semestre del año 2026”, expresa se lee en el documento.

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