El ministro de Trabajo, Juan Sheput, informó que el Gobierno evalúa establecer feriados regionales durante la visita del papa León XIV al Perú, prevista entre el 11 y el 16 de noviembre. No descartó que también puedan declararse feriados nacionales, aunque remarcó que todavía no existe una decisión definitiva.

“En primer lugar va a haber feriados regionales y podría haber feriados nacionales” , señaló Sheput en declaraciones a Canal N. Explicó que la medida se analiza considerando que muchas personas podrían no viajar hasta las localidades donde estará el pontífice, pero buscarían seguir su recorrido durante la jornada.

El ministro indicó que la posibilidad de establecer estos días no laborables forma parte de las tareas discutidas en el último comité que preside el canciller Carlos Espá. “No hay nada definido todavía en cuanto a feriados, pero sí se está estudiando la necesidad de hacerlos, por lo menos de manera regional”, precisó.

Visita del papa León XIV

Sheput destacó además la particularidad de la próxima visita papal, al señalar que León XIV tiene nacionalidad peruana.

“No estamos hablando de un Papa que llegó, que cayó del cielo como Francisco o Juan Pablo II. Estamos hablando de un Papa que es peruano. De un Papa que decidió ser peruano” , sostuvo.

Según el titular del Ministerio de Trabajo, existe expectativa también fuera del país por la visita del pontífice. Mencionó que en Ecuador ya se preparan caravanas para viajar al Perú, debido a la cercanía de la frontera con Lambayeque.

“Tenemos una serie de eventos que se están planificando desde ahora para poder hacer de esta visita una gran fiesta religiosa a nivel mundial”, afirmó.

Sheput indicó que el Gobierno evalúa establecer feriados regionales y eventualmente nacionales durante el recorrido del pontífice en el Perú. Foto: MTPE.

Prevención ante el fenómeno de El Niño

Durante la entrevista, Sheput también se refirió a las acciones de prevención frente al fenómeno de El Niño. Cuestionó el trabajo realizado por anteriores gobiernos y afirmó que encontró “un trabajo nulo” en materia de prevención.

El ministro señaló que el Gobierno viene realizando trabajos en distintas regiones con posibilidades de sufrir los efectos del fenómeno climático, entre ellas Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Arequipa, Cusco e Ica.

Asimismo, indicó que se han iniciado trabajos de descolmatación en zonas de Piura mediante el programa Llamkasun Perú, que permite generar empleo temporal. Según explicó, los trabajadores reciben un salario de S/ 50 diarios por estas actividades.

Sheput sostuvo que la Contraloría y la Fiscalía deben investigar a las autoridades que recibieron recursos para prevención y no los utilizaron o ejecutaron poco. También consideró necesario impulsar infraestructura sostenible frente a un fenómeno que, según afirmó, se presenta con mayor frecuencia.

“Estamos hablando de un fenómeno recurrente que se está produciendo cada vez con menor espacio de tiempo” , señaló.

Gobierno busca reducir la informalidad laboral

El ministro también se refirió a la situación del empleo formal. Indicó que estudios recientes ubican la informalidad laboral entre 72% y 73%, aunque consideró que podría llegar al 80%.

Frente a ello, afirmó que el Ministerio de Trabajo busca ampliar el acceso de los peruanos a los derechos laborales, como gratificaciones, CTS, pensiones y seguridad social.

“Ser formal no significa solamente estar en planilla”, sostuvo Sheput, quien señaló que el objetivo es avanzar hacia las condiciones de “trabajo decente” planteadas por la OIT (Organización Internacional del Trabajo).

Empleo para adultos mayores

Sheput participó además en una feria de empleo dirigida a adultos mayores de 65 años. Informó que 25 empresas participan en la iniciativa y que se han otorgado más de 1,000 empleos a personas de este grupo etario.

El ministro señaló que en el Perú hay cerca de seis millones de adultos mayores, equivalentes al 15% de la población, y destacó que muchos todavía se encuentran en condiciones de continuar aportando a la economía.

La feria, según indicó, se ampliaría hasta las 5 p.m. del miércoles y otras empresas han mostrado interés en sumarse a este tipo de iniciativas.

Para participar, precisó, los interesados solo necesitan presentar su DNI y tener voluntad de continuar trabajando.