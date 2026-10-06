La propiedad total del PIA es de 1,338 hectáreas (ha), pero según el plan se desarrollarán al menos 1,200 ha. Sus usos ya están establecidos. Fotocomposición: ChatGPT, Alessandro Azurín, Diario Gestión.
La propiedad total del PIA es de 1,338 hectáreas (ha), pero según el plan se desarrollarán al menos 1,200 ha. Sus usos ya están establecidos. Fotocomposición: ChatGPT, Alessandro Azurín, Diario Gestión.
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Alessandro Azurín
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Tras años de intentos fallidos, Perú logró adjudicar el Parque Industrial de Ancón (PIA) a finales de diciembre. Y hoy, por primera vez, Lima Industrial Park, firma del grupo chino Junefield Holdings Limited, revela sus planes de desarrollo para este proyecto, clave para el eje entre los puertos del Callao y Chancay.

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