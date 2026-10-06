Ye Teng, Gerente General de Lima Industrial Park, nombre de la Sociedad de Propósito Especial (SPV, por sus siglas en inglés) que Junefield creó para administrar el PIA, indicó a Gestión cuáles son los primeros tipos de inversionistas que ya han tocado sus puertas para sumarse al proyecto.

Además, dio detalles sobre el plan maestro que su empresa ya diseñó para hacer realidad el PIA por etapas, cuya primera fase se verá en menos de 4 años.

-¿Cuál es el estado actual del PIA?

Tras constituir la SPV, firmamos el contrato en marzo con el Ministerio de la Producción (Produce), nuestra contraparte. Lo primero que hemos hecho es implementar un cerco perimétrico para proteger el terreno. La seguridad es importante.

Aparte, estamos en pleno proceso para obtener permisos de construcción y otros vinculados a arqueología. Lo que más nos complace anunciar es que completamos nuestro plan maestro.

-¿Ya está listo?

Sí, contratamos a un reconocido diseñador urbano chino y podemos dar un resumen. El propósito del plan es dejar claro que el PIA no será un parque industrial, si no una ciudad industrial.

-¿Cuál sería la diferencia?

La propiedad total es de 1,338 hectáreas (has), pero según el plan debemos desarrollar al menos 1,200 has y ya hemos dividido sus usos.

Cerca de 600 has serán para uso logístico o industrial, es la parte más grande. Alrededor de 300 has serán para uso comercial y residencial. Un tercer grupo de 200 has será para infraestructura, básicamente carreteras. Las 100 has restantes serán greenfield, terreno libre.

-¿El objetivo es que personas se asienten allí?

Queremos que trabajen en el PIA, pero que vivan allí, con sus familias, y que vivan bien. Les daremos todas las facilidades: colegios, hospitales, comercios, incluso establecimientos deportivos. Esa es nuestra idea.

-En una entrevista con Gestión, el Produce dijo que la primera etapa del PIA estaría operativa en al menos 3 años, ¿es así?

Según nuestro contrato, el PIA se divide en cuatro fases más una “etapa plus one″, que es la preoperativa. Allí nos encontramos ahora.

-Como una “etapa cero”...

Sí, que es básicamente para los estudios. De la uno a la cuatro ya son las operativas. El contrato fija que la etapa cero dure cuatro años y medio, pero nuestra meta interna es acortar ese periodo significativamente. Aún no podemos dar una fecha exacta.

Ye Teng, Gerente General de Lima Industrial Park, en entrevista con Diario Gestión. Foto: MARIO ZAPATA N. / @PHOTO.GEC.

-El PIA ganó atractivo con la aparición de otra inversión china en Perú: el puerto de Chancay, ¿cuál es su estrategia para integrarse con el terminal?

Es una gran oportunidad lo de Chancay, pero hay otra ventana histórica más grande.

-¿Cuál?

China está hoy, especialmente en manufactura, buscando expandir sus fábricas fuera del país y el espacio para hacerlo está aquí. Aprovechar la cercanía a Chancay es clave, pero también al puerto del Callao y el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Creemos que beneficiará a tres tipos de negocios.

-¿Cuáles son esos negocios?

Uno, muchas empresas extranjeras han conversado con nosotros porque quieren que Perú sea su base para distribuir productos manufacturados a la región. Dos, proveedores logísticos, de alimentos, pueden asentarse en el PIA para exportar y reducir costos. Tres, de acuerdo con nuestro diálogo con gremios industriales, el Callao está saturado. El PIA es una alternativa para que puedan expandir su actividad.

-¿Entiendo que les comunicaron que el PIA puede ser un nuevo espacio de desarrollo para los operadores logísticos peruanos?

Sí. No hemos hablado con empresas peruanas directamente, pero a través de las asociaciones tenemos claras sus demandas.

-¿Ya hay empresas extranjeras, sobre todo chinas, que han asegurado su participación en el PIA?

Estamos en una etapa inicial, pero hemos conversado con diversas empresas chinas. No puedo revelar nombres aún, pero seguro comprometeremos a varias, a través de acuerdos.

-¿Puede decir los sectores?

Automotriz, tanto para uso público como privado; energías verdes, especialmente baterías y paneles solares; y empresas más tradicionales, de materiales de construcción, químicos, plásticos y procesamiento de metales. Son firmas que buscan expandirse fuera porque en China ya llegaron a su pico. Las mejores zonas para hacerlo son mercados en desarrollo...

Así se veía el terreno del PIA previo a su adjudicación a Junefield. Hoy ya cuenta con un cerco perimétrico. (Foto: Produce).

-Como América Latina y, en particular, Perú...

Así es.

-Dijo que el PIA será una “ciudad industrial”, ¿ya han conversado con desarrolladores inmobiliarios?

Hemos tenido charlas preliminares con peruanos y chinos, tanto constructores como inmobiliarios.

-De acuerdo con su contrato o plan maestro, ¿qué deben cumplir las empresas que busquen asentarse en el PIA?

Son bienvenidas todas las empresas, no solo las chinas ni peruanas, también las americanas y europeas. Queremos diversidad. Tampoco tenemos un límite por tipo de compañía, pero preferimos, sin duda, las manufactureras para arrancar. Queremos que vengan aquí a producir. Si lo analizamos por tamaño, al inicio buscaremos a las más grandes posibles.

-Para que el PIA crezca rápido.

Correcto, por ahora esa es nuestra preferencia.

-Como sabe, por años el PIA no se logró adjudicar. Uno de los motivos principales era la falta de acceso a servicios básicos, como agua y electricidad, ¿cómo lo resolverán ahora?

Previo a la adjudicación, accedimos a información preliminar. Allí vimos que se hizo un estudio de agua hace como 10 años, sin encontrar una solución concreta. La electricidad es un problema también, pero no lo vemos como un desafío.

-¿Por qué?

En China la tecnología de plantas desalinizadoras está muy desarrollada. Es una inversión importante, pero no es una solución cara y la haremos.

PIA confirma interés en ser zona franca

En 2025 se adjudicó el PIA, pero también se dio otro paso clave: se publicó la ley para el desarrollo de las Zonas Económicas Especiales Privadas (ZEEP). Y desde abril de este año, existe un reglamento vigente, lo que deja el camino libre para que empiecen a constituirse.

Al respecto, Teng reconoció que Lima Industrial Park se reunirá con Produce y ProInversión para presentar formalmente su solicitud. “Es uno de nuestros objetivos en la etapa preoperativa. Lo estudiamos antes de firmar el contrato y hay empresas chinas interesadas en que tengamos ese estatus”, afirmó.

Teng reveló también que ProInversión podría hacerse cargo directamente del PIA pronto, si es que el Produce acepta trasladar esta responsabilidad a la agencia. Con ello resuelto, Lima Industrial Park arrancaría el proceso para constituir al PIA como ZEEP.