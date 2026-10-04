El socio mayoritario del puerto de Chancay es la empresa china Cosco Shipping Ports Limited con el 60% de participación. Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec
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Guillermo Westreicher Herrera
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El puerto de Chancay se ha convertido en una pieza clave, incluso más allá del sector exportador, ¿compañías de qué otros rubros están a la expectativa?

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