Primero, debemos tomar en cuenta que el puerto, cuyo socio mayoritario es la empresa china Cosco Shipping Ports Limited (con el 60% de paticipación), se erigió con la promesa de convertirse en un nuevo hub logístico de la región.

Sin embargo, se ha convertido también en un punto de controversia geopolítico.

“Chancay está creciendo, es una oportunidad, pero se ha vuelto en un tema de política internacional para Perú. Tenemos ahora a un Estados Unidos muy interesado en invertir en Perú para contrarrestar Chancay en muchos casos”, señaló Erika Schoch, strategic consultant marine para Latinoamérica y el Caribe en Gallagher Re.

Chancay, Perú. Jueves, 17 de Junio del 2026 Vista del Mega Puerto de Chancay durante un recorrido por el terminal al cumplirse un año de su entrada en funcionamiento. Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec

“La logística en el Perú podría estar cambiando. Si tenemos un puerto en el norte del país que va a hacer que las exportaciones de frutos y verduras, que los espárragos, vayan a salir directamente por allí, entonces, qué maravilla. Es buenísimo para los clientes (de las aseguradoras y reaseguradoras). Nosotros (como empresas del sector de seguros) también tenemos que ver primero quién va a asegurar ese puerto. Dos, cómo van a llegar esas embarcaciones. Tres, qué seguros se necesitan y cómo el cliente tiene que cambiar su logística. En eso lo podemos asesorar”, sostuvo la especialista.

Schoch refirió que uno de los escenarios de riesgo que las aseguradoras podrían analizar es cuál es la probabilidad de que un tsunami llegue a Lima e impacte en el puerto de Chancay.

Panorámica del puerto de Chancay. (Foto: Andina/ Referencial)

“Hoy en día ellos (las empresas) compran una póliza muy específica para las exportaciones que salen del Callao y resulta que ahora van a tener que salir desde el norte”, añadió en el marco del Encuentro Asegurador Internacional 2026, organizado por Apecose.