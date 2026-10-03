El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a prometer un pago de US$ 5,000 para cada ciudadano adulto si los republicanos ganan las elecciones legislativas de noviembre y mantienen el control de la Cámara de Representantes y el Senado.

A través de varios videos publicados en su red social Truth, Trump pidió a los estadounidenses acudir a las urnas el próximo 3 de noviembre y presentó el eventual desembolso como parte de su propuesta económica, a la que denomina “Dividendo Trump”.

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“Si los republicanos ganan la Cámara de Representantes y el Senado voy a dar a cada ciudadano adulto 5,000 dólares”, afirmó el mandatario, quien atribuyó la posibilidad de financiar este pago a los ingresos obtenidos mediante los aranceles y al desempeño de la economía estadounidense.

Trump reconoció que el costo de la medida rondaría el US$ 1 billón, una cifra que, según expertos citados en el despacho, incrementaría el déficit de Estados Unidos.

El presidente, sin embargo, sostiene que este impacto se compensaría con inversiones que calcula en US$ 21 billones.

Trump vincula pago con resultado electoral

El mandatario planteó su promesa directamente en función del resultado de las elecciones legislativas. Según Trump, los republicanos tienen capacidad para entregar los US$ 5,000, mientras que los demócratas no podrían hacerlo.

“Los republicanos pueden hacerlo y los demócratas, no. Porque estamos consiguiendo un volumen masivo de dinero a través de los aranceles y un éxito económico que marca récords”, señaló.

Trump también advirtió que una victoria demócrata provocaría, según su pronóstico, una depresión económica similar a la de 1929.

El presidente ha insistido en que los votantes deben acudir a las urnas como si su nombre apareciera en la papeleta, pese a que los comicios de noviembre definirán el control de las mayorías en el Congreso y no la presidencia.

También anuncia subsidio para jubilados

En paralelo, Trump anunció un subsidio de US$ 100 para 20 millones de jubilados estadounidenses, destinado al pago de la cobertura de Medicare Part B.

Este componente del programa público de salud cubre servicios como visitas médicas y análisis y tiene un costo mensual de US$202, según la información difundida por EFE.

Los recursos para este subsidio provendrán de US$ 2,000 millones del llamado Medicare Improvement Fund, un fondo creado en 2008 para proteger las coberturas de Medicare para jubilados y personas con discapacidad.

Elecciones definirán control del Congreso

Los anuncios de Trump se producen a un mes de las elecciones legislativas del 3 de noviembre, en las que estará en disputa el control de las dos cámaras del Congreso estadounidense.

El mandatario ha advertido que, si los republicanos pierden las legislativas, los demócratas intentarían impulsar un juicio político en su contra.

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A su vez, asesores presidenciales sostienen que Trump y su entorno podrían enfrentar investigaciones por posibles casos de corrupción.

En sus mensajes de campaña, Trump pidió a los ciudadanos votar para “derrotar el programa de la izquierda radical” y respaldar a los republicanos en los comicios de noviembre.

Elaborado con información de EFE.