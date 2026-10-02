El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consultó en diciembre de 2025 al chatbot de inteligencia artificial Grok sobre la posible reacción de los venezolanos ante una eventual captura del entonces mandatario Nicolás Maduro, según reveló este jueves la revista Time.

La consulta se produjo durante una reunión privada entre Trump y Elon Musk en la Casa Blanca, aproximadamente un mes antes de que fuerzas estadounidenses capturaran a Maduro en una operación militar en Venezuela, el 3 de enero, de acuerdo con una fuente presente en el encuentro citada por la revista.

Según Time, Trump pasó varias horas haciendo preguntas a Grok sobre distintos asuntos relacionados con su presidencia y su legado. En ese contexto, y mientras Estados Unidos desarrollaba una campaña militar contra embarcaciones venezolanas que Washington vinculaba con el narcotráfico, el mandatario preguntó cómo reaccionarían los venezolanos si Estados Unidos capturaba a Maduro.

La respuesta de Grok

De acuerdo con la fuente citada por la revista, Grok respondió que Maduro era un “dictador profundamente impopular” y que muchos venezolanos probablemente celebrarían su caída.

Donald Trump consultó a Grok durante una reunión privada con Elon Musk en la Casa Blanca, según Time. Foto: EFE.

La publicación precisa que la respuesta del chatbot no incluyó una recomendación directa para capturar al mandatario venezolano.

Cuando la operación estadounidense se llevó a cabo el 3 de enero y se registraron celebraciones entre sectores de la población venezolana, Trump quedó impresionado por la capacidad de Grok, según la misma fuente.

La revelación se conoce meses después de la operación militar ordenada por Trump, que terminó con la captura de Maduro y su traslado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos relacionados con narcotráfico y corrupción. Tras la operación, Trump anunció que Washington asumiría el control de Venezuela durante el periodo de transición.

El episodio refleja el creciente uso de herramientas de inteligencia artificial en asuntos vinculados con la seguridad y defensa durante la Administración Trump. En junio, el responsable de inteligencia artificial del Pentágono afirmó que el Departamento de Defensa había utilizado Gov Grok durante la guerra con Irán para apoyar el despliegue de fuerzas y la selección de objetivos.

Con información de EFE.