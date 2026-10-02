Donald Trump consultó a Grok durante una reunión privada con Elon Musk en la Casa Blanca, según Time. Foto: EFE.
Donald Trump consultó a Grok durante una reunión privada con Elon Musk en la Casa Blanca, según Time. Foto: EFE.
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El , consultó en diciembre de 2025 al sobre la posible reacción de los venezolanos ante una eventual captura del entonces mandatario Nicolás Maduro, según reveló este jueves la revista Time.

, aproximadamente un mes antes de que , de acuerdo con una fuente presente en el encuentro citada por la revista.

Según Time, Trump pasó varias horas haciendo preguntas a Grok sobre distintos asuntos relacionados con su presidencia y su legado. En ese contexto, y mientras Estados Unidos desarrollaba una campaña militar contra embarcaciones venezolanas que Washington vinculaba con el narcotráfico, el mandatario preguntó cómo reaccionarían los venezolanos si Estados Unidos capturaba a Maduro.

La respuesta de Grok

De acuerdo con la fuente citada por la revista, Grok respondió que Maduro era un “dictador profundamente impopular” y que muchos venezolanos probablemente celebrarían su caída.

Donald Trump consultó a Grok durante una reunión privada con Elon Musk en la Casa Blanca, según Time. Foto: EFE.
Donald Trump consultó a Grok durante una reunión privada con Elon Musk en la Casa Blanca, según Time. Foto: EFE.

La publicación precisa que la respuesta del chatbot no incluyó una recomendación directa para capturar al mandatario venezolano.

La revelación se conoce meses después de la operación militar ordenada por Trump, que terminó con la captura de Maduro y su traslado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos relacionados con narcotráfico y corrupción. Tras la operación, Trump anunció que Washington asumiría el control de Venezuela durante el periodo de transición.

El episodio refleja el creciente uso de herramientas de inteligencia artificial en asuntos vinculados con la seguridad y defensa durante la Administración Trump. En junio, el responsable de inteligencia artificial del Pentágono afirmó que el Departamento de Defensa había utilizado Gov Grok durante la guerra con Irán para apoyar el despliegue de fuerzas y la selección de objetivos.

Con información de EFE.

TE PUEDE INTERESAR

Donald Trump afirma que EE.UU. asumirá “para siempre” la seguridad de Groenlandia
Donald Trump criticó a las “fuerzas negativas” que operan en la comunidad de la IA
EE.UU. pone a la venta monedas conmemorativas con el rostro de Donald Trump: así lucen

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.