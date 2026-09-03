Donald Trump aparece en el diseño de las monedas conmemorativas de un dólar emitidas por Estados Unidos por el 250 aniversario de su independencia. Foto: EFE.
Donald Trump aparece en el diseño de las monedas conmemorativas de un dólar emitidas por Estados Unidos por el 250 aniversario de su independencia. Foto: EFE.
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La Casa de la Moneda de Estados Unidos puso este miércoles a disposición de los coleccionistas una nueva y que llevan el rostro del .

La institución informó a través de sus redes sociales que las monedas ya pueden adquirirse. Sin embargo, también precisó que las piezas se encuentran en circulación, por lo que recomendó a los ciudadanos revisar el cambio que reciben para comprobar si entre las monedas hay alguna de esta edición especial.

.

¿Cuánto cuestan las monedas?

La Casa de la Moneda comercializa paquetes de 25 monedas a US$ 61, mientras que el paquete de 100 unidades tiene un precio de US$ 154,50.

Así son las monedas conmemorativas con el rostro de Donald Trump. Foto: EFE.
Así son las monedas conmemorativas con el rostro de Donald Trump. Foto: EFE.

La emisión forma parte de las actividades y medidas impulsadas en el marco de las celebraciones por los 250 años de la independencia de Estados Unidos, en las que Trump ha adquirido un papel central.

Esta decisión ha generado críticas de sectores de la oposición demócrata, que consideran que la presencia del mandatario en distintos elementos de las conmemoraciones refleja una actitud megalómana del presidente republicano.

Las otras conmemoraciones vinculadas a Trump

. Desde el pasado 8 de agosto, el Departamento de Estado expide pasaportes conmemorativos que también incluyen la imagen de Trump.

Con información de EFE.

TE PUEDE INTERESAR

Nueva York y otros 24 estados llevan a Donald Trump ante los tribunales por los nuevos aranceles
Donald Trump dice que evalúa lanzar un “ataque masivo” contra Irán
Moneda de US$1 con el rostro de Donald Trump: el diseño, la fecha de lanzamiento y la polémica legal detrás

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.