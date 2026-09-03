La Casa de la Moneda de Estados Unidos puso este miércoles a disposición de los coleccionistas una nueva serie de monedas conmemorativas de un dólar, emitidas con motivo del 250 aniversario de la independencia del país y que llevan el rostro del presidente Donald Trump.

La institución informó a través de sus redes sociales que las monedas ya pueden adquirirse. Sin embargo, también precisó que las piezas se encuentran en circulación, por lo que recomendó a los ciudadanos revisar el cambio que reciben para comprobar si entre las monedas hay alguna de esta edición especial.

El diseño presenta un retrato serio de Trump, acompañado de la palabra “Libertad”, las fechas “1776-2026” y el lema nacional de Estados Unidos, “En Dios confiamos”.

Available for purchase today at 12PM ET: 2026 President Donald J. Trump $1 Coin. These coins are also in circulation, so check your pocket change. Collect them today! #CoinCollecting #America250https://t.co/g4eJes21ER pic.twitter.com/4OqkQ2sa9W — United States Mint (@usmint) September 2, 2026

¿Cuánto cuestan las monedas?

La Casa de la Moneda comercializa paquetes de 25 monedas a US$ 61, mientras que el paquete de 100 unidades tiene un precio de US$ 154,50.

Así son las monedas conmemorativas con el rostro de Donald Trump. Foto: EFE.

La emisión forma parte de las actividades y medidas impulsadas en el marco de las celebraciones por los 250 años de la independencia de Estados Unidos, en las que Trump ha adquirido un papel central.

Esta decisión ha generado críticas de sectores de la oposición demócrata, que consideran que la presencia del mandatario en distintos elementos de las conmemoraciones refleja una actitud megalómana del presidente republicano.

Las otras conmemoraciones vinculadas a Trump

Las monedas no son el único elemento conmemorativo que incorpora la imagen del presidente. Desde el pasado 8 de agosto, el Departamento de Estado expide pasaportes conmemorativos que también incluyen la imagen de Trump.

Con información de EFE.