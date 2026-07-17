La nueva moneda dorada de 1 dólar con la imagen de Donald Trump ya está en camino. Aunque enfrenta cuestionamientos legales por tratarse de una pieza conmemorativa del 250 aniversario de Estados Unidos, la Casa de la Moneda ha iniciado su producción en Filadelfia, según informó el secretario del Tesoro, Scott Bessent. El anuncio volvió a poner sobre la mesa quién puede figurar en el dinero del país y hasta dónde es válido cambiar tradiciones históricas para celebrar fechas patrióticas. En esta nota te explicamos su diseño, el calendario de lanzamiento y las razones del intenso debate que ha provocado.

ASÍ ES LA MONEDA DORADA DE $1 DÓLAR CON EL ROSTRO DE TRUMP

La nueva moneda de 1 dólar con el rostro del presidente Donald Trump será una pieza conmemorativa de un tono dorado, pero no está hecha de oro macizo, sino de metales comunes con acabado brillante.

En el anverso

Se ve el rostro de Donald Trump en primer plano con traje y expresión seria.

Alrededor del retrato aparecen inscripciones como “LIBERTY” en la parte superior y las fechas “1776‑2026” en la parte inferior.

También aparece la frase “IN GOD WE TRUST”, que recuerdan el 250 aniversario de la independencia.

En el reverso

Se mantiene el diseño tradicional del águila calva estadounidense con el escudo en el pecho, una rama de olivo y flechas en las garras.

La imagen está rodeada por la leyenda “UNITED STATES OF AMERICA” y y la inscripción latina “E PLURIBUS UNUM” (“De muchos, uno”).

As America commemorates 250 years of independence, the @usmint will begin striking this new $1 gold coin to honor the enduring legacy of liberty and a lasting symbol of patriotism. Featuring President Trump, it celebrates the strength of American values, and the promise of a… pic.twitter.com/PEMrsGqOEA — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) July 15, 2026

¿CUÁNDO ENTRA EN CIRCULACIÓN?

La Casa de la Moneda ya inició su producción en Filadelfia y el Departamento del Tesoro ha anunciado que la moneda empezará a circular en otoño de 2026, anunció el secretario del Tesoro, Scott Bessent, el 15 de julio de 2026.

Su distribución forma parte del programa conmemorativo del 250 aniversario, precisó el Tesoro.

¿POR QUÉ HA GENERADO TANTA POLÉMICA?

La polémica se centra en que la moneda rompe una regla histórica: en Estados Unidos, por ley y tradición, solo deben aparecer personas fallecidas en billetes y monedas. En este caso, el retrato es de Donald Trump estando vivo y en funciones, lo que ha llevado a juristas, legisladores y numismáticos a cuestionar si el Departamento del Tesoro está forzando una excepción y usando una pieza conmemorativa para sortear esa limitación.

Críticos señalan que la decisión rompe una tradición de más de un siglo y medio, y acusan al gobierno de usar una pieza conmemorativa para fines políticos y culto personal. Además, advierten que sienta un precedente peligroso: abre la puerta a que futuros presidentes se pongan en el dinero mientras están en el poder y confunde la línea entre homenaje histórico y culto político al líder.

Por su parte, el Tesoro se ampara en una excepción vinculada al programa especial del semiquincentenario (250 años), autorizado por el Congreso para acuñar diseños conmemorativos a partir de 2026, publicó The New York Times en octubre de 2025.

El debate jurídico y simbólico sigue abierto, con opiniones muy divididas entre seguidores y detractores de Trump.