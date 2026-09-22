En todo el 2026 se recaudó a la minería más de S/26,000 millones, un récord que se rompería también este año (Foto: GEC)
En todo el 2026 se recaudó a la minería más de S/26,000 millones, un récord que se rompería también este año (Foto: GEC)
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Elías García Olano
mailElías García Olano

A pesar de los crecimientos récord en la recaudación a la minería formal en el Perú, pero la baja ejecución de esos recursos por parte de los gobiernos subnacionales, la bancada de Juntos por el Perú (JP) presentó un proyecto de ley en busca de incrementar los aportes de esta industria extractiva, tras considerarla “insuficiente”.

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