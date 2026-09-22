Según data preliminar del Ministerio de Energía y Minas (Minem), la recaudación (ingresos tributarios y no tributarios) del sector minero a julio sumó S/ 25,106 millones, un incremento de 78.5% respecto al mismo periodo del 2025.

La cifra en los siete primeros meses de este año ya se acercó a casi el total recaudado a esa industria en todo el 2025 (S/ 26,011 millones). A este ritmo, según expertos consultados, se logrará un récord este año en un contexto de altos precios.

En el lado de los ingresos no tributarios, solo por el concepto de regalías mineras (Ley N° 28258) se alcanzaron S/ 98 millones a julio y por nuevas regalías mineras (Ley N° 29788) se recaudó S/ 2,132 millones.

recaudación a la minería a punto de batir otro récord, bajo sistema tributario actual, que ahora JP pretende modificar

Propuesta en el Congreso sobre regalías

La propuesta legal propone modificar el régimen que fijó la Ley N° 28258, de Regalía Minera, y la escala progresiva acumulativa del Impuesto Especial a la Minería, previsto en la Ley N° 29789, que crea el Impuesto Especial a la Minería.

Así, para el primer caso, propone que el cobro de la regalía se pague en adelante sobre el valor del concentrado, o su equivalente, conforme a la cotización de los precios en el mercado internacional.

El Minem indica que Áncash y Arequipa se mantienen como las regiones que recibieron el mayor pago de canon y regalías mineras.

Es decir, busca que la regalía ya no se calcule -como hasta ahora- sobre la utilidad operativa trimestral, que resulta de deducir los ingresos generados por las ventas de recursos minerales, los costos de ventas y gastos operativos registrados.

Asimismo, propone incrementar la tasa para el pago de la regalía minera, de forma que el segundo rango, aplicado sobre el exceso de US$ 60 millones hasta US$ 120 millones anuales, pague el 3% y ya no el 2% actual.

A la vez, plantea que el tercer rango, por el exceso de US$ 120 millones anuales, pague una tasa del 4% y ya no la tasa del 3% de la regalía, como se aplica actualmente.

Asimismo, propone modificar el anexo de la ley que crea el Impuesto Especial a la Minería, para que la escala progresiva acumulativa de aplicación de ese tributo, que hoy va en un rango variable de entre el 1% hasta el 13%, se incremente de un mínimo del 2% hasta un 25.20%.

Mayor gravamen a la minería podría desincentivar esa actividad, advierte experto. (Foto: Difusión)

Efectos sobre el sector

Para Marcial García Schreck, socio de Impuestos de EY Perú, de llegarse a aprobar el proyecto de ley antes mencionado, resultaría nefasto para el Perú porque podría llevar a declinar la producción minera aún más, al resultar en un desincentivo para la actividad.

El especialista recordó que antes de la reforma tributaria al sector en el año 2011, las regalías se calculaban sobre el valor de las ventas, con tasas del 1% al 3%, como se está proponiendo aplicar ahora para regresar al esquema anterior.

“¿Cuál es el problema con ello? Tú puedes tener ventas, por ejemplo, de un millón de dólares y, sin embargo, tener pérdidas. Pero, [con la propuesta] igual tendrías que pagar al fisco porque tributarías sobre el ingreso, no sobre la utilidad. Es decir, no se consideraría la capacidad contributiva y de pago de cada compañía”, observó.

En cambio, bajo el esquema tributario actual, refirió que, si un proyecto minero resulta muy rentable, se gatillan tasas más altas de impuestos y las empresas realizan un aporte fiscal mayor, “lo cual explica por qué el año pasado se logró un récord en recaudación a la minería y este año se apunta a batir otro”.

Remarcó que el sistema actual permite autorregular las condiciones del mercado. Esto bajo un esquema progresivo atractivo para los inversionistas, quienes están dispuestos a pagar un poco más cuando perciben más ganancia, pero cuando pierden, se reduce la carga impositiva para poder seguir operando.

“Si volvemos a gravar sobre las ventas, con todos los problemas que ya tenemos, nadie más va a venir a invertir al Perú. [De aprobarse el proyecto], sería regresar a un esquema que no funcionó, algo muy negativo para la competitividad del país”, remarcó.

Registro de maquinaria minera

Por otro lado, Gestión revisó que el nuevo Congreso de la República está actualizando el proyecto de ley que se había aprobado en primera votación en el anterior Parlamento, que propone prohibir el tránsito, por medio propio, de maquinaria pesada usada por sectores productivos como minería, construcción, agricultura, transportes, entre otros.

La minería representa el 60% de nuestras exportaciones. (Foto: EFE)

Para el efecto, la autógrafa establecía disposiciones orientadas a la creación de un Registro Obligatorio de Maquinaria Pesada de Uso Particular o Estatal, y su inscripción en el Registro de Bienes Muebles de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp).

Se obliga además a que esa maquinaria cuente con tarjeta de propiedad y se dispone la aplicación de multas por incumplir con los registros antes citados, todo ello con el fin de contribuir contra la delincuencia común y el combate a la informalidad especialmente en el sector minero.